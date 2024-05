Mientras el presidente Javier Milei se encuentra en una nueva gira internacional, la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, se presenta este martes en el Senado de la Nación desde las 16 horas para exponer acerca de la política exterior del Gobierno, con eje en el reciente conflicto diplomático entre la Argentina y España.

El tema más reciente que cruzará el encuentro informativo será la crisis con el Gobierno español, luego de una fuerte serie de declaraciones que intercambiaron Milei y su par del país europeo, Pedro Sánchez. Además, el viaje a España que realizó el líder de La Libertad Avanza se encuentra en el ojo de la discusión, ya que fue denunciado penalmente por "defraudación al Estado" al tratarse de una "visita privada".

Si bien los idas y vueltas comenzaron en medio de la campaña electoral del año pasado, y días antes de que llegara a Madrid distintos funcionarios del Gabinete español cruzaron al mandatario argentino, el clímax se alcanzó cuando Milei brindó un discurso en un acto organizado por el partido de ultraderecha Vox, donde acusó de "corrupta" a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez.

Esa participación en el evento "Europa Viva 24", sumada a la presentación que hizo el Presidente de su libro en la sede del diario La Razón, motivaron la denuncia penal por parte de tres diputados radicales que pidieron que se investiguen si se usaron recursos públicos por un viaje de "cuestiones estrictamente personales".

A esto se suma que, debido a la tensión entre ambas naciones, la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, primero fue llamada a consulta por el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país, y posteriormente se anunció su retiro definitivo.

En su última declaración pública, Mondino había afirmado que la reacción del Gobierno español fue "exorbitante". Durante su disertación en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), manifestó: "Puede haber habido algún error de un lado, pero del otro lado la reacción fue tan desproporcionada que sorprende".

“Es una cuestión que me sorprendió, porque era un comentario en donde no se nombra a nadie en particular. No fue un agravio a España, ni siquiera un agravio a una persona. Pero cada uno interpreta lo que quiere”, dijo al sostener que se trata de un "conflicto personal" entre Milei y el líder del PSOE (Partido Socialista Obrero Español).

Según informa la agenda oficial de la Cámara alta, la exposición de la Canciller se realizará en el ámbito de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que preside el senador libertario, Francisco Paoltroni, y también podría incluir consultas sobre las relaciones con Estados Unidos, Brasil, Colombia, China e Israel.

Una visita anterior de Mondino al Senado

La exposición de este martes no será la primera vez que Mondino pise los pasillos de la Cámara de Senadores. A finales de marzo, y de manera personal, la funcionaria se presentó con el fin de destrabar el pliego del (ahora) embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish.

Fue luego de que un grupo de senadores, encabezados por el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, cuestionara fuertemente la idea que Javier Milei planteó de mudar la Embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén.

Un nuevo viaje de Milei: Estados Unidos y El Salvador

El Presidente visitará por quinta vez Estados Unidos en lo que va de su gestión, y tiene previsto dar el presente en el acto de renovación de mando de su par Nayib Bukele, en El Salvador.

Sin visitas programadas con funcionarios del gobierno de Joe Biden, el jefe de Estado se reunirá con CEOs de importantes empresas tecnológicas, como Mark Zuckerberg (Meta/Facebook) y Sam Altman (Open AI) y expondrá en el cierre de la cumbre tecnológica Pacific Summit, entre otras actividades.

El 1° de junio, tiene previsto viajar a El Salvador para estar presente en la asunción de renovación de mando de Bukele, reelecto con el 85% de los votos.

