Diego Bossio: “Hay una crisis muy fuerte: vas a un banco y no podes sacar un crédito a 20, 30 años para comprarte una casa”

El economista, Diego Bossio, no tuvo dudas al criticar la performance del gobierno de Alberto Fernández, en ese sentido, destacó que el no haber podido controlar la inflación y “haber frustrado una cantidad enorme de los argentinos en un proceso que se había generado ilusión se había acelerado mucha expectativa y no haberle dado, no haber cumplido con esa expectativa” fueron de las cosas más negativas del mandato.

Por otro lado, habló sobre la actualidad del peronismo, al cual consideró que no es “sinónimo de futuro”. Incluso, acusó a quienes asumen la representación del partido de no ofrecer un camino viable: “no están ofreciendo soluciones serias y contundentes para la Argentina” resaltó.

Así de tajante fue el integrante del Partido Peronista, al responder el ping pong de preguntas de Perfil.com, en el marco de su visita a la Escuela de Comunicación Perfil.

“Yo creo que hay muchos dirigentes del peronismo que sí están pensando, o estamos pensando, en cómo generar una serie de políticas públicas que traten de generar una esperanza, una expectativa y que toda la sociedad nos acompañe para cambiar las cosas en Argentina, que son muchas” remarcó.



Asimismo, señaló que si “Argentina está en crisis” es debido a un gobierno que no tiene acciones para combatir este tipo de cosas y una falta de unidad de concepción para encarar los temas. “Hay una crisis muy fuerte, vos vas a un banco y no podes sacar un crédito a 20, 30 años para comprarte una casa” dijo.

Yo te diría que más que crisis, es casi un estado de ánimo. La decadencia, un estado de ánimo

Sobre su tiempo como dirigente del ANSES explicó cómo la fluctuación de la economía termina afectando las acciones de la entidad: “uno siempre aspira a que funcione la economía para tener más aportantes y poder mejorar sustancialmente las jubilaciones de los argentinos” subrayó.

“Yo me fui del ANSES con 6 millones 800 mil laburantes en blanco, del sector privado y hoy el número sigue siendo el mismo” finalizó.