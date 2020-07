"¿Dónde están Tinelli y los que se iban a ocupar del hambre?"

Un encuentro virtual con dirigentes del PRO mostró a un Miguel Pichetto auténtico: sin cassette y con fuertes definiciones. En un tramo de la charla, organizada por el dirigente Ramón Lanús, referente en San Isidro por el PRO, el ex candidato a vicepresidente trazó un duro diagnóstico sobre el futuro.

Pichetto habló del tema electoral y evaluó: “En la tercera sección electoral es donde se ganan y se pierden elecciones. Y ahí perdimos por más de 20 puntos la elección”. Y agregó: “En 2021 hay que poner toda la carne a la parrilla: hay que recuperar espacios en Diputados y en Senadores. Si no hay una buena elección en 2021 no ganamos ni tomamos el poder en 2023”.

En términos electorales, también repartió críticas. “Hubo mala praxis en la construcción electoral. Gómez Centurión y el señor (José Luis) Espert nos robaron tres puntos. Y (Roberto) Lavagna, que es otro gran de vendedor de humor, nos robó seis puntos, seis puntos y medio. No implicaba ningún voto cambio, fue un voto que la sociedad dispersó. No tuvimos tiempo. No quiero hacer autocrítica, pero algo hay que decir”.

En el mismo sentido, Pichetto expresó: “(Marcos) Peña no me compró el discurso de que el plan no podía ser para más de seis meses. Eso contenía a sectores medios que ven que hay gente que gana plata y no labura”.

Por otro lado, lanzó críticas a un sector de la Iglesia: “La Episcopal declaró el hambre africano. Eso lo discutí en Juntos por el Cambio. El esquema de dejar pasar las cosas y no dar lo debates. Podía haber pobreza, un 33% de estructura consolidada de pobreza en Argentina. El hambre es un concepto diferente. La Episcopal con los curas del Papa salieron a decir que había hambre en el corazón de la campaña electoral. Y ahora se hacen los tontos: ahora mandan al Ejército con comida, ahora hay hambre”.

“Ser pobre es ser bueno es una estupidez. ¿Por qué Francisco no vino a la Argentina? ¿Por qué gobernaba la derecha?”, manifestó.

Finalmente, fue muy duro con Marcelo Tinelli y las reuniones que había armado el Gobierno en la lucha contra la falta de alimentos: “¿Dónde está la Comisión del Hambre, con Tinelli, Caparrós y todos los muchachos que iban a ocuparse del hambre?”.

Y se enojó: “¿Dónde carajo están? En ningún lado porque no había hambre famélica en la Argentina como ellos decían. No había gente desnutrida como en África. Esto fue un lineamiento para que gane el Frente de Todos”.