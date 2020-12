Durante el debate del aborto, Luis Juez habló de su hija con parálisis cerebral

El diputado nacional por Córdoba (PRO) Luis Juez expuso una situación personal para argumentar contra el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo durante la sesión especial en Congreso. El legislador recordó que hace 19 años tuvo que "tomar una decisión" cuando su hija iba a nacer con una discapacidad.

En su discurso, Juez adelantó que iba a referirse a una cuestión personal para justificar su decisión sobre el voto negativo que expresaría más tarde en la sesión. Para explicar su postura comenzó recordando el debate por el matrimonio igualitario de hace diez años y afirmó ser "un hombre de derechos".

"Cuando discutíamos el matrimonio igualitario yo era legislador por mi provincia", dijo y agregó: "yo soy un hombre de derechos y no se le puede negar derechos a una minoría sexual". En ese sentido recordó los recientes dichos del Papa Francisco sobre el debate de la ley que ya desde una década rige en la Argentina.

"Cuando viene esta discusión yo no me quiero pelear con nadie", expresó y continuó: "¿Cómo negarle este derecho a las mujeres que vienen peleando desde hace años?", se preguntó. Sin embargo, consideró que "hay una colisión de derechos" y dijo: "No lo vamos a resolver en esta sesión, porque es un debate que está pendiente y lo va a tener que resolver la Corte".

"No se otorgan derechos a partir de la conculcación de otros derechos. Acá se conculca un derecho que es el de la persona por nacer", defendió Juez el argumento provida: "Estamos como el perro que se quiere morder la cola, porque todo lo que se dice es cierto: cómo negar una realidad y el tema de la clandestinidad".

En tanto, se refirió a un momento familiar en el que tuvo que tomar una decisión sobre el nacimiento de su hija con discapacidad: "Nosotros hace 19 años tomamos una decisión y nos abrazamos a la vida cuando la opción era otra. Hace 19 años tenemos una hija con parálisis cerebral. Nos señalaban y nos decían que iba a ser un vegetal y nosotros decíamos 'eso es un problema nuestro'", dijo.

"Cuando colisionan el derecho de la mujer por decidir por su cuerpo y el de lo que lleva en su vientre que no tiene posibilidad de expresarse ¿Quién lo defiende?", cuestionó el exembajador argentino en Ecuador y agregó: "El único derecho que tiene esa persona en gestación es la expectativa de vida. Esto supera holgadamente la discusión jurídica y no vamos a poder resolverlo con esta media sanción".

"No se conquistan derechos quitando otros derechos. No tengo ninguna posibilidad de acompañar esta ley. Con esta ley lo que vamos a hacer es quitarle el derecho a esa persona por nacer que es poder ver la luz del día", concluyó.

El otro caso personal de Juez

Luis Juez se mostró enfáticamente en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y en una entrevista en Canal C de Córdoba, el actual titular del Instituto Nacional de Capacitación Política expresó que Mauricio Macri cometió un "error estratégico horrible" al instalar un tema que "abrió una grieta cuando todavía no pudimos cicatrizar la herida del kirchnerismo".

En medio del debate por la legalización del aborto, el ex intentente de Córdoba habló de Carla, la hija que tuvo antes del matrimonio. "Nació cuatro años antes de que yo me casara, es un ángel que Dios me regaló al igual que los otros tres", respondió Juez ante la consulta de Fabiana Dal Prá.

"Es periodista y está cursando sexto año de abogacía. La acompañé desde lo económico, pero no sé si desde lo afectivo, porque yo no estuve presente como un papá ahí", consideró el funcionario, quien desde hace algunos años busca recomponer la relación con su hija.

"En el año 1992 me casé, tuve mi familia, mis hijos, y a ella la crió la madre que es un ser excepcional, peleándola en un barrio muy pobre de Córdoba. La pelearon y la lucharon. Pero nunca estuvo en mi cabeza abortar. Yo no estaba ni siquiera de novio cuando la mamá de Carla quedó embarazada", dijo Juez consultado sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo.

CI/FeL