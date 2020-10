Luis Juez criticó la "incompetencia absoluta" de Juan Schiaretti por los incendios

Luis Juez cuestionó la "desidia e impericia" del Gobierno nacional ante los incendios en Córdoba y la "incompetencia absoluta" del gobernador Juan Schiaretti, por no incorporar equipamiento y tener "desde hace 12 años tres avioncitos que tiran dos baldes de agua".

"Hay un poco de todo en los incendios de Córdoba: hay una desidia de parte del Gobierno nacional, una impericia del área de emergencia. También hay una incompetencia absoluta del Gobierno de la provincia, que manejó fortunas que con el Fondo de Manejo del Fuego: tenemos el mismo equipamiento desde hace 12 años, tres avioncitos que tiran dos baldes de agua", sostuvo el diputado nacional del PRO este viernes 2 de octubre, al ser entrevistado por Ari Paluch en El Exprimidor, (Radio Colonia AM 550).

Pese al reciente diálogo que mantuvo el gobernador mediterráneo con el presidente Alberto Fernández, Juez reprochó que que "Schiaretti es incapaz de salir a decir 'che, denme una mano, ayúdenme'". "No ha habido previsibilidad", lamentó.

"Ayer estuvieron cruzando mensajes Alberto Fernández y Schiaretti, que se conocen: uno era la mano derecha y el otro la mano izquierda de (el ex ministro de Economía) Domingo Cavallo", señaló el exembajador argentino en Ecuador. "Yo no tengo ninguna expectativa con Alberto: siento que la agenda se la escriben en otro lado y él ejecuta", apuntó el dirigente, en referencia al "doble comando" con Cristina Kirchner.

Hoy hablé con el gobernador @JSchiaretti para que juntos sigamos esforzándonos en ponerle fin a los #incendios que está padeciendo Córdoba.

La lucha de Córdoba contra el fuego debe ser nuestra lucha. La lucha de cada argentino y de cada argentina.

Siempre unidos. https://t.co/gsh22qVyxF — Alberto Fernández (@alferdez) October 1, 2020

"Se quemó la zona de Sierras que es donde trabaja el turismo, estamos al borde de la saturación de camas. Necesitamos que Dios se apiade de nosotros. Schiaretti está en piloto automático. Cuando estás muchos años en el poder, subestimás todo", continuó.

Juez denunció además que "el desarrollismo inmobiliario ha avanzado de manera monstruosa en las serranías de Córdoba", ante lo cual alertó que la provincia "se ha convertido en un distrito semiárido en los últimos 15 años".

Incendios en Córdoba

El dirigente también apuntó contra el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, por no brindar asistencia con los incendios en las zonas cercanas al límite interprovincial: "Tiene una política como si fuera Mónaco, no te deja pasar a nadie", chicaneó.

El también exintendente de la ciudad de Córdoba cuestionó al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié: "Se ve que es un pibe que ha leído un libro de botánica y lo metieron ahí, pero no tiene la menor idea de cómo es la cuestión: los incendios en Córdoba ya se llevaron 100 mil hectáreas", ironizó.

Córdoba: el fuego no cede y el intendente de Carlos Paz los calificó como "actos delictivos"

Diálogo con Larreta

Luis Juez destacó sus charlas con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "para ir planificando los próximos tres años", y remarcó que uno de los errores de Cambiemos fue "haber detestado la posibilidad de construcción política".

"La política es una herramienta y no la podés detestar. Estoy convencido de que si el kirchnerismo volvió al poder es porque nosotros construimos muchísimos errores y uno de ellos es haber detestado la posibilidad de construcción política", sostuvo.

"Hay que militar de acá al 2023. No vamos a ser una opción de gobierno porque al kirchnerismo le pueda ir mal: si no la construimos, siempre es mucho más difícil", manifestó el legislador opositor. Y agregó: "El kirchnerismo no tuvo tiempo para hacer autocrítica: cuando decían que volvían mejores, es mentira. No se esperaron nunca volver a los cuatro años".

En ese sentido, se quejó de que "había una cosa instalada de que estos guasos no volvían más, lo que hizo que con ese argumento no se hicieran las cosas que había que hacer" durante la gestión de Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada.

FF