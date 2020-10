Córdoba: el fuego no cede y el intendente de Carlos Paz los calificó como "actos delictivos"

View this post on Instagram

Dotaciones de #Bomberos de Villa Carlos Paz, con el apoyo de aviones hidrantes del Plan Provincial del Manejo del Fuego lograron contener el incendio que se desató esta tarde en las zonas conocidas como “La Loma”, “El Pato”, “Villa Parque San Miguel” ubicadas en el distrito norte, como así también algunas zonas de Villa del Lago colindantes a estos sectores. 👉Los incendios dan mucha impotencia y bronca, porque demuestra la falta de conducta y actos delictivos de unos pocos frente a la responsabilidad que tenemos todos los vecinos. Solicitamos actuar con responsabilidad y precaución. #incendiosforestales