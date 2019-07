Duhalde: "Puede ser cierto que el peronismo haya hecho caer a De la Rúa"

La muerte del ex presidente Fernando De la Rúa, este martes 9 de julio, hizo que los dramáticos sucesos de 2001 recobren actualidad, y ex presidente Eduardo Duhalde ensayó una autocrítica admitiendo que "puede ser cierto" que el peronismo "haya hecho caer" al gobierno de Alianza, encabezado justamente por el fallecido dirigente radical.

"Más allá de los errores y aciertos que cometemos quienes gobernamos, lo más importante es que el doctor De la Rúa era un hombre de la democracia, un buen hombre, buen padre de familia, humilde en su forma de comportarse, una gran persona. Tengo un buen recuerdo de él", manifestó el ex mandatario en diálogo con Somos Radio, AM 530. Para Duhalde, De la Rúa quedó en la historia como "el hombre que se va en un helicóptero, pero en realidad ya hacía un par de meses que estaba muy estresado".

La imagen de "despistado es algo injusto para con él, la gente no imagina lo que se siente cuando uno está con la responsabilidad de gobernar". Y consultado sobre los cuestionamientos que hacen muchos dirigentes y sectores sociales hacia el peronismo por una presunta responsabilidad en a la caída del Gobierno de De la Rúa, Duhalde fue sincero y admitió "puede ser cierto".

"Los políticos argentinos tenemos la pésima costumbre de ponernos inmediatamente en contra del Gobierno si no toma las medidas que el justicialismo considera que hay que tomar. La desgracia nuestra es que nos vivimos peleando", señaló.

"Al que gobierna hay que acompañarlo porque no somos dueños de la verdad. Si no dejamos de pelearnos los dirigentes, si creemos que es un tema de partidos, estamos equivocados. En la gobernanza tenemos que estar todos juntos", concluyó el ex presidente Duhalde, citado por la agencia Noticias Argentinas.

