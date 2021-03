El ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, planteó este martes 2 de marzo que el Poder Judicial "tiene que escuchar" los reclamos de la sociedad y “transformarse”. "El Poder Judicial tiene que escuchar que llegó la hora: o se transforma o se va", planteó al participar del acto en el que se anunció la construcción de Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad.

En ese contexto, el ministro hizo referencia a los casos de femicidios en los que hubo omisiones e inacciones por parte de funcionarios judiciales o de organismos de seguridad y dijo que hay "muchísimos casos en los que algún actor del Poder Judicial o de Seguridad tienen responsabilidad directa con los femicidios".

"Tenemos que seguir ganando la calle, es el lugar donde podemos coordinar el reclamo con las políticas públicas, el reclamo con la implementación de las reformas estructurales en el Poder Judicial", sostuvo.

"Me parece que hay que mirar los hechos, recordar los nombres, hacer una reflexión sobre qué significa transformar un hecho tan injusto que sucede en la sociedad, para convertirlo en una política de Estado. El Poder Judicial tiene que escuchar que llegó la hora: o se transforma o se va", afirmó.

El funcionario del gabinete de Alberto Fernández planteó que hay un reclamo para conseguir una Justicia con más "participación" e "igualdad". "Retomando el discurso del Presidente, entendemos que parte de los femicidios tienen antecedentes en el Poder Judicial. Necesitamos que el Poder Judicial comprenda el flagelo y atienda a las víctimas", dijo.

Luego, en diálogo con la prensa, de Pedro planteó tras el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa que el jefe de Estado “sigue convocando al diálogo positivo y afirmó ayer que va a seguir escuchando críticas constructivas”.

“Ayer habló de la necesidad de activar las economías regionales y el perfil productivo de la Argentina con obras en infraestructura y transporte para potenciar esas economías. Todos sabemos que el 2020 fue muy duro para los productores, los trabajadores, los empresarios. Desde fin de año se está reactivando la economía y la voluntad del Presidente es que esa reactivación sea equitativa y equilibrada en todo el territorio”, manifestó el ministro del Interior.

La pandemia, dijo, “al único que benefició es a Mauricio Macri porque ocultó el desastre de los cuatro años de su gestión”. “Uno de los desastres que hizo Mauricio Macri es endeudar a la Argentina y esa plata no está: no está en obras, no está en rutas, no la tienen los comerciantes. Nos endeudó en más de 100 mil millones de dólares y con bonos a cien años. Un dinero que no está y que se fue en la especulación financiera y en los negocios que la justicia tendrá que investigar”, sostuvo sobre el planteo de Alberto Fernández de impulsar una querella criminal por presuntas irregularidades en el endeudamiento.

Respecto de las críticas de la oposición, de Pedro expuso que, mientras el Presidente daba el discurso, “había dos legisladores de Cambiemos que interrumpían permanentemente”. “Me parece que es un hecho aislado, vinculado a la interrupción permanente de dos desubicados, y me parece que el presidente reafirmó que busca el consenso para la unidad nacional y resolver los problemas de la Argentina”, sostuvo.

Consultado sobre cómo estima el Gobierno lograr la recuperación económica sin tomar deuda, el ministro del Interior sostuvo que el Presidente “fue muy claro con que va a realizar una inversión muy fuerte en infraestructura, transporte y energía para aumentar la producción y las exportaciones”. “Tenemos que producir más, trabajar más, y eso lo manifestó que lo va a hacer con un sentido federal y equitativo”.

Sobre las críticas del mandatario al Poder Judicial, amplió: “Una cosa es lo que algunos medios dicen sobre la Justicia y otra cosa es la situación del Poder Judicial. Una cosa es la situación de la justicia federal, donde el caso de Stornelli es muy obvio, está investigado por participar de una banda que pedía plata, investigaba a familiares, con lo cual la sociedad me parece conoce muy bien el accionar de algunos sectores del poder judicial”.

