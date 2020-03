El caso de Marisol: 13 días con coronavirus entre recaídas y una infección en el pulmón

por Ramón Indart

Marisol Román (25) tiene coronavirus. Y en lugar de deprimirse, encontró un objetivo: contarle al resto como se atraviesa la enfermedad. "Sobre todo para que tomen conciencia. Sino esto termina mal". El diálogo con PERFIL a través de Whatsapp se da todos los días. Y de esa manera va relatando el avance del Covid-19 en su cuerpo y, sobre todo, como es el tratamiento médico.



Marisol llegó de Madrid el 12 de marzo con el virus. No sabía que lo tenía. El 13 la internaron de urgencia y estuvo en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires hasta el sábado 21. Ese día le dieron el alta. "Me inyectaron en la garganta para que no me ahogue", llegó a contar a este medio. El domingo 22 de marzo, en su casa, tuvo un nuevo ataque de tos, esta vez con sangre. La llevaron a la clínica, le hicieron estudios y volvió a su hogar para seguir con la cuarentena. Esta madrugada del jueves 26 de marzo llegaron los nuevos estudios del Malbrán y la noticia fue pésima: Sigue con coronavirus.



Perfil.com: - ¿Cómo fueron estos últimos días?



Marisol: - Muy delicados. Yo te había contado que tenía tos con sangre. Se me lastimó un pulmón. Me explicaron los médicos que con la lastimadura hecha, una bacteria entró y fue todo para peor. Estuve con picos de fiebre, con 39 grados. Esto sucedió ayer (miércoles) por la tarde, también a la noche y esta madrugada. Ahora me sumaron a todos los medicamentos (codeína, paracetamol y ansiolíticos) el amoxidal dúo.

Cómo se ven los pulmones de los pacientes que tienen coronavirus​



- ¿Cómo está tu cuerpo?



- Sigo con muchos mocos además de la tos. Bajé 8 kilos desde que me internaron el 13 de marzo, me duele la garganta y se me van las ganas de comer. Eso si, estoy tomando mucha agua. Hoy no me pude levantar de la cama, fue imposible. Ayer cuando volví a tener la fiebre, no sabía si tenía que llamar al sistema de salud o no. Lo consulté con el doctor Villar y con mi médico de cabecera, Melchor Rodrigo, quienes siguen el caso y me dijeron que tenía que haber revisión. Por suerte llamé, porque encontraron esto que te contaba del pulmón.



- ¿Por qué decidieron que no vuelvas a la clínica?



- Me dijeron que no me quieren llevar porque tienen miedo de que me agarre algo allá, ya que tengo las defensas bajas. Por ahora tengo la fiebre pero la saturación del oxigeno está bien.



- Contame un poco al respecto.



- Conseguimos un saturometro de oxígeno, algo que ya no se consigue, es de venta libre pero están agotados, eso es terrible. Te mide la saturación por el tema de la asfixia. Si estás arriba de 90 estás bien, por debajo tenés que llamar al médico. Estuve en 91/92. Arriba de 90 estas bien y si es abajo tengo que llamar. Ahora por ejemplo estoy en 99.

Qué consecuencias pueden tener los pacientes recuperados de Coronavirus



- ¿Cómo llevas la enfermedad? ¿Con qué te distraes? ¿En qué pensas?



- Lo que me mantiene viva es pintar y escribir. Estoy haciendo ambas cosas para distraerme, después leyendo un libro de Elsa Punset "El libro de los momentos felices" (risas). Encontré el momento justo para leerlo. Pero me aseguro de no ver noticieros.



- ¿Por qué?



- Cada vez que veo que muere alguien por esto lloro sin parar. No sabes si te va a tocar.