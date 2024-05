Eduardo Menem, expresidente provisional del Senado de la Nación y hermano del exmandatario, habló sobre la demora en el tratamiento de la Ley Bases en la Cámara Alta y aconsejó al presidente Javier Milei esperar para llegar políticamente fortalecido al Pacto de Mayo. "En esto no los cuento a los kirchneristas porque ellos no quieren que salga, no solo no quieren que salga la ley, sino que lo que están buscando es que se vaya Milei", dijo. También acusó a Cristina Fernández de Kirchner de tener "secuestrado" el busto de su hermano, que Milei colocó esta semana en Casa Rosada.

"Yo no sé cuál era la expectativa que tenía el presidente sobre los gobernadores que participaran, pero a mí me parece que el pacto se tendría que dar con la presencia, si no de todos, por lo menos de la mayoría de los gobernadores, para que tenga mayor trascendencia", advirtió Menem.

Esta semana el ministro del Interior, Guillermo Francos, abrió un nuevo debate en torno al pacto convocado por Milei el 1 de marzo, durante la apertura de sesiones legislativas. En una entrevista radial, dejó abierta la posibilidad de que se posponga de su fecha original, el 25 de ese mes. Posteriormente, el jefe de estado adhirió a esa postura, más allá de que el vocero Manuel Adorni y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, manifestaran que no se movía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Un pacto es entre varios, por lo menos entre dos, pero bueno, creo que el sentido que le quería dar es con la confusión inicial de los gobernadores, una vez sancionada la ley Bases. Pero yo creo que habrá que esperar que salga la ley para que ya se puedan encarar conversaciones un poco más firmes con los gobernadores", aseguró Eduardo Menem en diálogo con Fernando González en País Adolescente, por CNN Radio.

Eduardo Menem, Horacio Rosatti, Jesus Rodríguez y Alberto Pierri en una jornada por los 30 años de la reforma constitucional



Respecto a la Ley Bases, que todavía se debate en comisión conjunta en el Senado, Menem cargó las tintas contra el kirchnerismo. Desde el bloque, sin embargo, siempre mantuvieron la postura de que sus 33 legisladores rechazarían el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

"No puedo afirmar que podamos llegar con las cosas como están. Me parece difícil que pueda salir así teniendo en cuenta las objeciones que han hecho algunos opositores por los cambios. En esto no los cuento a los kirchneristas porque ellos no quieren que salga, no solo no quieren que salga la ley, sino que lo que están buscando es que se vaya Milei. Yo lo que he dicho es que el propósito de ello es desgastarlo a Milei pensando en que termine el mandato antes. Esa es la idea que tiene el kirchnerismo", cuestionó.

Además, sostuvo que "nunca pasó que tarden tanto para darle una ley, la primera ley al gobierno" y pidió "que salga pronto".

Privatización de Aerolíneas Argentinas y Milei en España

"El tema de Aerolíneas es uno de tantos problemas que dejó el gobierno interior, que realmente dejó el país en un estado calamitoso", analizó y planteó que es necesario frenar el déficit alto de su funcionamiento. "Hay que explorar si se reponen capitales para que pueda cumplir mejor con los servicios y que no deje al Estado tantas deudas, porque son bien deficitarias. A ver, damos servicios, pero no puede faltar tanto dinero".

En este sentido, recordó la administración de su hermano, Carlos Menem, reconoció que no se realizó una "buena" privatización. "Se hizo la licitación, no había mucho interés, creo que se presentaron dos empresas, o tres empresas a lo sumo, y bueno, ganó la empresa española, pero no anduvo bien en absoluto".

Para Eduardo Menem lo "ideal" no sería privatizar, pero deberían hacerse modificaciones. "Es una empresa muy útil, pero tiene que funcionar mejor y no dar pérdidas al estado".

Respecto al vínculo del presidente, Javier Milei, con el Vox en España, sostuvo que puede traer beneficios al país. "El protagonismo internacional que ha tomado Milei en los últimos meses la puede ayudar a la Argentina a cambiar más rápidamente y a mejorar. Cuanto mayor presencia tenga Argentina en todo lo que sea las generaciones internacionales, va a ser siempre muy positivo", analizó.

"Argentina lo que está necesitando fundamentalmente en estos momentos son inversiones. Porque si no hay inversiones de capital, no se van a crear nuevas fuentes de trabajo, porque Argentina no tiene capacidad de ahorro", señaló y continuó: "Entonces, si se dan las condiciones de seguridad para los capitales -seguridad jurídica, a eso me refiero- va a haber el interés en invertir en Argentina, pero no puede ser con ese gobierno anterior que no permitía repartir las ganancias. Imagínense, las empresas extremeñas no van a ser filantropías, vienen a ganar dinero como todos. Por eso, en base a esa experiencia, yo creo que Milley podría mejorar la situación mucho trayendo inversiones"

Sobre el busto al expresidente Carlos Menem:

"Yo creo que estaba demorada la colocación del busto del presidente Menem porque hay una reglamentación que dictó el propio Kirchner que tenía que pasar dos periodos antes de poner el busto. Y bueno: ya habían pasado los dos periodos, el busto ya estaba confeccionado, estaba hecho. Así que fue muy bueno el gesto del presidente Milei de colocar el busto", repasó.

"El agregado de que lo hizo el 14 de mayo para nosotros los que estábamos con el gobierno del presidente Menem, es una fecha importante porque el 14 de mayo de 1989 fue cuando ganó la primera presidencia, ganó las elecciones", señaló. "El presidente Milei hizo un reconocimiento del gobierno del presidente Menem en base a ciertos parámetros, determinó que el primer gobierno había sido el mejor en la historia o el mejor en los últimos 40 años. Así que me parece que toda la familia y los amigos y los colaboradores que tuvo, quedamos muy conformes", continuó.

"La señora Cristina tenía prácticamente secuestrado el busto, no lo querían poner", cuestionó. Para Eduardo Menem las críticas a su hermano por parte de quienes eran opositores fue porque "no pudieron hacer lo que hizo Carlos Menem en cuanto a la transformación del país y la estabilidad económica entre el año 91 y el 99, que pasamos a tener una inflación de casi el 5.000% anual en el último año del gobierno anterior del Dr. Alfonsín, a dejar el gobierno con cero inflación".

"Los opositores, con un poco de envidia, un poco de oposición por la oposición misma, decidieron demonizarlo a Carlos Menem y a su obra. Al punto tal que el gobierno de la alianza contrató a un publicista norteamericano para hacer la campaña negativa sobre el presidente Menem, porque creían que en esa forma le iban a favorecer a Fernando de la Rua"; sostuvo.

"Y, por otra parte, otros de los impulsores de esa situación fueron los Kirchner, que inclusive tuvieron la audacia de meterse en uno de los juicios, hizo un decreto para adelantar el juicio, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional que prohíbe al Presidente de la Nación intervenir en los juicios penales", repasó. "Néstor Kirchner lo hizo declaradamente, y después, bueno, juicios por causas políticas, casi todos, juicios en donde lo absolvieron, y después la Cámara de Casación, cometiendo un prevaricato, lo condenaron directamente, pese a que no podían hacerlo, porque faltaba el principio, violaron el principio de la doble instancia. Y bueno, por eso la Corte, nombró otra sala de casaciones, y lo terminaron absolviendo, como correspondía", concluyó.

RB / Gi