El "día después" de la protesta y desalojo del Pizzurno: los videos de un reclamo cada vez más fuerte

El tema del Financiamiento Universitario, que pese a ser ley el gobierno de Javier Milei se niega a cumplir, motivó un tenso momento este miércoles en el Ministerio de Educación, el Palacio Pizzurno, donde más de un centanar de estudiantes ingresaron por la fuerza y reallizaron una protesta, reclamando que el Gobierno cumpla con lo votado por el Congreso, y luego llegó un grueso número de la Policía Federal para desalojarlos.

Mas tarde, el Gobierno a través de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva celebró que la protesta haya sido abortada por los uniformados, y la ministra de Desarrollo Social Sandra Pettovello anticipó que el Gobierno denunciará a los estudiantes que realizaron la protesta, señalando que no permitirán ni escucharán reclamos que se hagan "por la fuerza".

Este jueves se multiplicaban los videos de la protesta y el desalojo, donde en medio de un clima marcadamente hostil, los agentes obligaban a los jóvenes a salir del edificio, retomando el control de los accesos:

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La protesta la protagonizaron estudiantes de distintas universidades, que saltando los molinetes ingresaron al hall del Palacio Pizzurno, y entre cánticos y con carteleshicieron una sentada, desafiando "de acá no nos vamos hasta que el Gobierno se comprometa a cumplir con lo que marca la ley". realizaron una sentada en el interior del establecimiento; reclamaron, además, el aumento de la Beca Progresar y convocaron a una movilización hacia las inmediaciones del Palacio, situado en la calle Pizzurno 935, “para acompañar la medida”.

La agencia NA dialogó con Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mientras se encontraba dentro del Palacio, que dijo "ya estamos hace más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario aprobada, y no podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir".

“Lo único que venimos a hacer es a defender el derecho de todos los argentinos a poder estudiar, a poder elegir una carrera universitaria, a poder salir con un título que dé cuenta de todo ese esfuerzo”, agregó González Puente.

Este hecho se produjo a una semana de la 5° Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes y no-docentes, para el próximo 15 de octubre, con una movilización hacia el Congreso que se fusiona con el reclamo por la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia sentenció, pero tenemos enfrente a un Gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la Justicia que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Se nos acabó la paciencia”, señaló como corolario Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, quien también se encontraba dentro del Palacio.