El dólar blue cerró a 720 pesos, pero cotizó 115 pesos más que la semana previa a las PASO

El dólar blue recortó fuerte su estampida en el final de la semana. Ayer cayó por segunda jornada consecutiva y cerró en $ 720; sin embargo, aún se ubica $ 115 por encima del viernes previo a las PASO.

En la rueda de ayer, la divisa paralela norteamericana retrocedió $ 40 del cierre del jueves, que terminó a $ 760, en otra jornada de alta volatilidad a la baja.

De esta manera, la brecha del blue con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 108,5%, tras tocar el miércoles un 127%, su mayor nivel desde la corrida de julio de 2022 con un 139,3%, luego de la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán.

Para las operadores del mercado, la esperada reaparición de la oferta provocó la caída del blue sobre el fin de semana, luego de que la divisa alcanzara el récord de los $ 785, equivalente a un 30% de suba. La sobrerreacción de la divisa tiende a corregirse con el tiempo, para quedar estabilizada en un nivel superior al inicial o alrededor de los $ 737 para igualar la devaluación y mantener la misma brecha que tenía el viernes anterior a las elecciones.

“La jornada de ayer no es igual al escenario del lunes, cuando se rumoreaba que Sergio Massa podía llegar a renunciar, a un escenario con Sergio Massa continuando y al FMI desembolsando, aunque aún no esté confirmado. Serían dos factores de riesgo que desaparecen, al menos por ahora, con lo cual puede que ayude al menos a contener”, explicó a PERFIL Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras.

Otro dato para tener en cuenta respecto del tipo de cambio paralelo fue el mayor spread con su valor de compra. Esto se puede explicar por el mayor control en cuevas de la semana pasada y la volatilidad en el mercado cambiario.

Hacia adelante, y teniendo en cuenta que el lunes es feriado, los especialistas no descartan que la próxima semana el dólar blue pueda subir de nuevo.

“Seguimos sin plan de estabilización y ahora con mayor incertidumbre política luego de las PASO. Va a moverse conforme a las señales que se den desde los candidatos y su entorno. Hay muchos problemas con la actividad y precios luego del domingo, y el mercado sigue en modo defensivo”, continuó Reschini.

Por su parte, Camilo Tiscornia, economista de la consultora C&T, agregó a PERFIL: “No se puede dar por sentado que se estabilice. Creo que la volatilidad va a seguir. El Gobierno no tiene mucho poder de fuego, y la incertidumbre política es muy alta”.

En tanto, el contado con liquidación se comercializó en $ 714, y la brecha con el tipo de cambio oficial cerró en torno al 88% y el MEP subió hasta los $ 661, y un spread con el oficial en el 109%. A su vez, el dólar Qatar cotizó a $ 660.

Por otro lado, en la Bolsa porteña, el S&P Merval tuvo una tendencia alcista toda la semana. El la rueda de ayer terminó con una suba del 0,34%.

En tanto, la mayoría de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminó ayer con subas.

Por otra parte, el riesgo país se ubicó en los 2.128 puntos básicos. El índice que elabora el JP Morgan quedó por encima de los 2 mil puntos tras arrancar la semana en 1.984.

Por otro lado, el Banco Central cerró ayer con cinco ruedas consecutivas con saldo positivo: compró US$ 11 millones en el mercado de cambios, en la semana adquirió US$ 658 millones y acumula en agosto US$ 797 millones de resultado neto.

Las reservas internacionales brutas de la máxima autoridad monetaria cerraron en US$ 23.629 millones.

Economía logró nuevo financiamiento

Tras las elecciones PASO, Economía adjudicó $ 822.272 millones en la última licitación de agosto y obtuvo financiamiento neto por $ 722.990 millones.

Así alcanzó la tasa de roll over más alta del año. Se destaca que el 24% del financiamiento obtenido correspondió a instrumentos con vencimientos en 2023 mientras que el 76% restante, a instrumentos con vencimientos en 2024 y 2025.

Con este resultado, el financiamiento neto de lo que va del año alcanzó los $ 2,9 billones, con una tasa de refinanciamiento del 141%.

De esta manera, el financiamiento neto del mes fue de $ 824.640 millones, el mayor del año, al igual que la tasa de refinanciamiento, que llegó al 200%.