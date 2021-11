El error de Cynthia Hotton sobre le valor del boleto de colectivo: “Esto no me angustia, me divierte”

Cynthia Hotton, candidata a diputada bonaerense de Más Valores, habló sobre el error de su respuesta respecto al valor mínimo del boleto de colectivo y aseguró que hace 30 años no viaja en este medio de transporte. “Con estas distorsiones de precios la verdad es que uno nunca puede tener ningún tipo de parámetro”, cuestionó.

En diálogo con PERFIL, Hoyyon se separó de la postura punitivista de José Luis Espert sobre el caso del kiosquero asesinado en Ramos Mejía y se mostró entusiasmada para las elecciones del domingo. "Yo creo que vamos a ser la sorpresa", declaró.

Este martes 9 de noviembre, la postulante que logró perforar el piso de las primarias fue tendencia en las redes sociales por manifestar que el valor mínimo del boleto de colectivo era de 80 centavos, un precio que estuvo vigente entre los años 1998 y 2000.

"Me equivoqué y en lugar de centavos quería decir pesos. Igual era mucho”, explicó Hotton en diálogo con PERFIL. También aseveró que el error se debió al estrés de la campaña y a la exigencia de las preguntas que pedían una respuesta rápida. También dijo que no siguió la viralización de su comentario en las redes sociales. “Esto no me angustia, me divierte”, detalló sobre la reacción respecto a sus comentarios. Incluso, publicó un video parodiando el hecho.

La dirigente explicó que desde hace décadas no se sube a un micro. “Siempre viaje en colectivo desde mi casa y vivía lejos cuando era chica. Después me fui a vivir a Zona Norte y para ir a trabajar como profesional use coche, con lo cual hace 30 años que no tomo un colectivo”, expresó. Luego cuestionó la variabilidad de los precios que también impactan en el transporte público. “Con estas distorsiones de precios la verdad es que uno nunca puede tener ningún tipo de parámetro”, cerró.

Asesinato del kiosquero en Ramos Mejía

Consultada por el crimen del kiosquero Roberto Sabo que ocurrió el pasado domingo en Ramos Mejía, Cynthia Hotton habló de la necesidad de reforzar las fuerzas de seguridad y mejorarlas cualitativamente. También se mostró en desacuerdo con la postura del candidato a diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert. "No estoy de acuerdo con la posición de Espert. Para nosotros todo el tema de los derechos humanos son importantes, no se termina con una vida así porque sí", le dijo a este medio.

Además de pedir más instrumentos para la policía, se refirió a mejorar la justicia y el sistema de las cárceles. "Lo que necesitas para que haya más seguridad es reforzar a las fuerzas. Por otro lado, hay que terminar con la zaffaronización de la justica que hace que los delincuentes entren y salgan. Necesitamos que la justicia este cuidando a las víctimas y no las necesidades de los delincuentes", expresó.

Finalmente, apoyó el mejoramiento del sistema carcelario para que los presos puedan "reinsertarse en la sociedad", más allá de manifestar que "hay que limitar las excarcelaciones".

Elecciones 2021

Consultada sobre la performance que Más Valores pueda llegar a desarrollar el domingo cuando se celebren las elecciones de medio término, Hotton manifestó que hay encuestas que la ubican con un porcentaje de votos de 2,9%. "Tengo expectativa de más porque hicimos un acuerdo con muchos de los partidos que no llegaron en las PASO y de gente que decidió no votar por la grieta”, dijo.

Al respecto, develó que su espacio zurció acuerdos oficiales con el Partido Federal, el Partido Celeste y el Partido Popular, entre otros. "Y después tenemos mucho apoyo de militantes del partido del NOS, del partido de Guillermo Moreno porque hay también mucho peronismo conservador que también nos están acompañando. Así que ahí tenemos 3 o 4 puntos. Yo creo que vamos a ser la sorpresa este domingo”, se entusiasmó.

Finalmente, habló sobre el papel que tomaría su espacio de llegar al Congreso. "Cuando nosotros entremos a Diputados proponemos ser puentes entre la grieta. Para ser puente y para fomentar el diálogo necesitamos políticas de estado y no políticas de gobierno. Para ser mediadores necesitas ser confiable, que sostenes el bien común y no intereses partidarios, y necesitas que se den cuenta que sos una persona que no tiene intereses personales", concluyó.

El humor en las redes por el comentario de Cynthia Hotton

Luego de la respuesta de la candidata de Más Valores sobre el valor del boleto del colectivo, las redes sociales se hicieron eco de la respuesta con diferentes memes y comentarios.

La última vez que Hotton se tomó un bondi. pic.twitter.com/PGdESBJZ3e — Fabipa (@fabipa90) November 9, 2021

En otro de los clásicos de Twitter, se utilizaron varias escenas de la serie animada Los Simpson para parodiar la respuesta de Hotton.

Cynthia Hotton cuando sube al colectivo de 80 centavos. pic.twitter.com/WCLMkpcixG — EL DOC BROWN (@ELDOCBROWN2) November 9, 2021

Hotton entrando al bondi después de haberse encontrado un billete de veinte pesos pic.twitter.com/hAjwjVRIHD — Esteban (@TheChiacch) November 10, 2021

GI/ff