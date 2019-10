El Frente de Todos porteño cerró campaña en "Las Violetas" y "Güerrin"

El candidato a Jefe de Gobierno por el Frente de Todos, Matías Lammens, junto a la candidata a vicejefa, Gisela Marziotta, cerraron su campaña esta tarde en Plaza Lavalle de cara a las elecciones del próximo domingo 27 de octubre, luego de una extensa recorrida por la Ciudad en la que se reunieron con trabajadores de la salud y de la educación pública, personas mayores, comerciantes, productores teatrales y jóvenes artistas.

Los candidatos se iniciaron su recorrido en la confitería Las Violetas en Almagro, donde compartieron un encuentro con jubilados. Desde allí, llegaron a la pizzería Güerrín en la Avenida Corrientes y charlaron con sus trabajadores sobre la situación que atraviesan los comerciantes. Luego, en el Multiteatro, se reunieron con el productor teatral, Carlos Rottemberg, para dialogar acerca de la situación que atraviesan las industrias culturales del distrito.

Por último, los candidatos cerraron la jornada en Plaza Lavalle junto a jóvenes y referentes de diferentes sectores y colectivos porteños. "Los porteños y las porteñas nos transmiten su enorme preocupación por la crisis que atraviesa a todos. Sin embargo, en cada recorrida y charla con los vecinos vemos que esa angustia devino en esperanza y en ganas de superar la difícil situación económica y social a la que los llevó el macrismo", sostuvo Lammens durante la recorrida, que incluyó un almuerzo con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández.

"Doce años de macrismo en la Ciudad ya son suficientes. Vamos a reordenar las prioridades en función de las verdaderas necesidades de los porteños y las porteñas. Queremos garantizar el derecho a la salud pública y a la educación pública de calidad, porque es el único camino para igualar oportunidades. Vamos a recompensar el trabajo y el esfuerzo que hicieron y hacen las personas mayores; y a devolverle la esperanza a los jóvenes, que son el presente y el futuro de la Ciudad", agregó el candidato del Frente de Todos.

En este sentido, Lammens afirmó: "Queremos una ciudad donde las personas puedan progresar, que Buenos Aires vuelva a ser el faro cultural de América Latina y poner en valor los recursos humanos del distrito en materia de ciencia y técnica, para desarrollar un plan económico que ayude a las pymes, fomente la producción y genere empleo".

Por su parte, Gisela Marziotta indicó: "Venimos recorriendo los hospitales y todos padecen el vaciamiento del macrismo desde hace 12 años. Percibimos en las porteñas y porteños la necesidad de que empiecen a cambiar las cosas, estamos encarando la elección más importante del peronismo en la ciudad, hicimos una elección histórica en las Paso, ahora estamos trabajando para acompañar a Alberto y Cristina a partir de diciembre, para trabajar codo a codo con la nación y con la provincia con Axel y Verónica".

“Cuando entren al cuarto oscuro a votar el próximo domingo piensen ¿cómo están hoy? y ¿cómo estaban en el 2015?", dijo Marziotta. "No hay nadie que esté mejor, estamos todos peor, algunos muchísimo peor. Votar a Horacio Rodríguez Larreta es votar a Macri, son lo mismo, es su cómplice, socio fundador del PRO, forma parte de su mesa chica”, expresó la candidata a vicejefa de Gobierno.

Acompañados por los candidatos a senadores, diputados y legisladores porteños, Lammens y Marziotta comenzaron la jornada junto a médicos y trabajadores del Hospital Durand en Caballito y luego fueron recibidos por la comunidad educativa de la escuela Mariano Acosta en Balvanera.

La primera candidata a Legisladora Porteña, Claudia Neira, hizo un balance sobre el recorrido que tuvo la campaña en Ciudad de Bs. As. y se mostró esperanzada en la posibilidad de que Matías Lammens acceda al ballotage en la contienda porteña.

Neira destacó que la campaña haya sido "de mucha proximidad con los comerciantes y los vecinos" y destacó el cariño que recogieron en cada uno de los barrios de la Ciudad. "Hay mucha confianza en Matías y eso nos genera una expectativa, no sólo de estar en el ballotage, sino también de poder ganar la Ciudad de Bs. As. Hay mucha esperanza en que Alberto de vuelta la página y que Matías pueda gobernar la Ciudad de manera no sólo más justa sino también más eficiente", señaló.

J.D. / D.S.