El Gobierno aceleró la negociación para cerrar un acuerdo electoral con los aliados

El Gobierno de Javier Milei convirtió la Argentina Week en París en algo más que una vidriera para inversores. Entre reuniones con empresarios y actividades protocolares, la comitiva oficial aprovechó la presencia de los gobernadores para avanzar en los acuerdos que necesita para dos leyes que considera centrales en el último tramo del año, el Presupuesto 2027 y la reforma política.

La primera señal llegó en la noche inicial, durante el cóctel en la embajada argentina. Allí, Diego Santilli les anticipó a los mandatarios provinciales que la semana próxima comenzará una ronda de reuniones bilaterales con cada uno de ellos. El objetivo es sumar apoyos para ambas iniciativas, con un orden de prioridades ya definido. Los primeros en ser recibidos serán los gobernadores que viajaron a Francia.

En la Casa Rosada no esconden cuál es el punto que más les interesa. La prioridad es suspender las PASO, y sobre ese eje girará buena parte de la negociación.

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La suspensión de las primarias todavía no tiene los votos. Por eso, el respaldo de los legisladores que responden a los gobernadores resulta decisivo, tanto en Diputados como en el Senado. El Presupuesto es la otra pieza. Para las provincias, la discusión de la ley de leyes suele ser el ámbito natural para negociar partidas, obras y transferencias y sobre todo asegurarse que contarán con recursos en un año electoral en el que se juegan sus relecciones.

Durante la estadía en París también hubo palabras de Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia les habría transmitido a los gobernadores que el oficialismo está dispuesto a cerrar acuerdos en los territorios respetando el liderazgo de cada uno. En los hechos, la propuesta implica que La Libertad Avanza casi no compita en esas provincias, o bien que se articulen acuerdos que permitan la conformación de frentes.

La urgencia tiene además una explicación electoral. El adelantamiento del calendario obliga a acelerar los tiempos, y muchos mandatarios tendrán sus elecciones desdobladas de la nacional.

Son muchos los gobernadores que han decidido desdoblar sus elecciones aunque no están en la mayoría de los casos definidas las fechas. El chubutense Ignacio Torres podría establecer en marzo o abril; Marcelo Orrego mayo o en junio, al igual que Rogelio Frigerio.

Gustavo Sáenz también especula con fijar fecha en mayo. Alfredo Cornejo será también parte de los que desdoblen.

La negociación no está exenta de tensiones puertas adentro. El jefe de Gabinete arrastra diferencias con Patricia Bullrich, quien sostuvo en más de una oportunidad que “no están los votos” para aprobar la reforma política en el Senado. El “Colo” siempre dijo lo contrario y aseguró que trabajaría para conseguirlos.

La advertencia de Bullrich tiene doble peso: por un lado pone a prueba la ingeniería de negociación política; por otro, incentiva la desconfianza por parte de Karina quien ve en los dichos de Patricia una estrategia personal.

No es la primera vez que la Mesa Política tiene diferencias con Bullrich. La senadora sostuvo tras el fallo de la Corte que fue “apresurado” el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en Senado. En la Mesa Política en cambio, se quejaron reiteradamente de que Patricia “vendía” que tenías los votos.

En el fondo, la disputa es entre Karina Milei y la senadora. Este jueves, Bullrich se movió en el Coloquio de IDEA como la principal figura del staff oficial, una escena que no pasa inadvertida en Balcarce 50.

En el Gobierno admiten que el mapa de acuerdos tiene focos complicados. El primero es Salta, donde Sáenz va por la reelección pero choca con los límites que fija la Constitución provincial y debe zanjar dicha discusión.

Río Negro es otro frente abierto. Alberto Weretilneck tiene la interna detonada y el oficialismo rionegrino atraviesa un fuerte desgaste después de varias gestiones consecutivas.

Algo similar ocurre en Córdoba con Martín Llaryora. Se trata de un distrito donde Milei siempre cosechó muy buenos resultados y donde sus candidatos, como Gabriel Bornoroni, miden bien. A eso se suma la interna que el gobernador mantiene con su antecesor, Juan Schiaretti.

La Ciudad completa la lista. Allí el problema pasa por la relación entre Jorge Macri y su primo, Mauricio Macri, titular del PRO, que le mete ruido en el distrito que el partido amarillo gobierna desde hace casi dos décadas.

Santilli tendrá que atender cada uno de esos frentes con la misma oferta sobre la mesa: presupuesto, suspensión de PASO y acuerdo político en los distritos para garantizar la relección de Milei.

Santilli y el objetivo PBA

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, proyectó este viernes en el 62 Coloquio de IDEA el escenario político y electoral del año próximo, al tiempo que contrapuso el rumbo económico del Gobierno con la alternativa opositora que encarna el kirchnerismo y la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“¿Qué es lo que se pone en juego el año que viene? Se pone en juego si vamos para atrás o avanzamos, qué Argentina queremos: la de la libertad, la del progreso, la de la inversión y las exportaciones, o si queremos volver a una economía cerrada y oscurantista que nos llevó a la destrucción de valor y a la pobreza extrema”, dijo Santilli quien busca ser el candidato de LLA en la Provincia el año próximo.

Ante los empresarios reunidos en Mar del Plata, Santilli trazó un balance del cambio de rumbo del país: “El presidente Javier Milei va a ser recordado en los libros de historia como el Presidente que nos sacó del ostracismo y nos liberó del caos a los argentinos”.

Pero más allá de los elogios de Santilli, el funcionario de la Casa Rosada enfrenta una disputa interna con el diputado libertario, Sebastián Pareja, quien no termina de allanarle el camino para ser el candidato del oficialismo nacional a la gobernación bonaerense.

Pareja, es el armador de Karina en la Provincia y dirigente cercano a los primos Martín y Lule Menem.