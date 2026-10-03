La ola de protestas que recibirá a Milei después de la gira parisina

El presidente Javier Milei regresa este sábado de París, pero la semana que viene lo recibirá con un fixture de marchas en rechazo al último fallo de la Corte Suprema que habilita la venta indiscriminada de tierras. Una movida que estará acompañada de una nueva Marcha Federal Universitaria. En principio, el Centro de excombatientes de Malvinas (Cecim), la CTA Autónoma y la CTA de las y los Trabajadores convocaron a una marcha para este martes 6 a las 15 horas contra el fallo de la Corte Suprema por la Ley de Tierras. Bajo la consigna, “la patria no se vende: la soberanía tampoco” ambos espacios llamaron a movilizaran en repudio del fallo de los cortesanos. El lugar de convocatoria será en Plaza Lavalle, (Talcahuano 550).

En tanto, los secretarios generales, Hugo Godoy (CTA Autónoma) y Hugo Yasky (CTA de las y los Trabajadores) afirmaron a través de un comunicado de prensa el repudio “de manera tajante el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le da vía libre a la vigencia del DNU 70/2023 de Javier Milei que deroga la Ley de Tierras”.

Desde la Centrales de Trabajadores explicaron que “con una excusa técnica y sin animarse a discutir el fondo de la cuestión, los jueces de la Corte le dieron la espalda a la presentación realizada por el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y a todo el pueblo argentino. Al decir que la soberanía no es un derecho que los ciudadanos o sus organizaciones puedan defender en la Justicia, los jueces le firmaron un cheque en blanco al Gobierno de Milei para que regale el patrimonio nacional por decreto”.

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Mientras que la comunidad universitaria volverá a movilizarse. Será el jueves 15 de octubre con una concentración frente al Congreso de la Nación desde las 13.30, en coincidencia con la sesión especial que convocó la oposición en Diputados para tratar, entre otras cuestiones, el rechazo al DNU 70/2023.

Esta protesta de largo alcance será la quinta Marcha Federal Universitaria, que tendrá como eje el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En la Federación de Docentes de Universidades Nacionales (Fedun), precisaron que el acto central será a las 13:30 frente al Parlamento. La jornada de protesta se desarrolla en simultáneo en todo el país, pero con epicentro en la ciudad de Buenos Aires. “La convocatoria forma parte de la continuidad del plan de lucha por la recomposición salarial, la actualización de las becas estudiantiles y el financiamiento de las universidades nacionales”, indicaron desde la organización gremial que forma parte de la CGT.