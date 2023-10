El Gobierno anunció que los pasajeros podrán renunciar a subsidios en tarifas de transporte

En una llamativa medida a menos de una semana de las elecciones generales, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, anunció este lunes que los usuarios de transporte público de pasajeros podrán renunciar a los subsidios en el boleto. "Quien no quiera renunciar no tiene que hacer nada", dijo en conferencia de prensa.

Giuliano encabezó este lunes un encuentro con la prensa en el que anunció que desde los próximos días estará la posibilidad de renunciar a los subsidios estatales al boleto de transporte. A lo largo de su mensaje colocó como contexto las propuestas opositoras que prometen eliminar los aportes estatales que permiten abaratar los costos de viaje.

"Nos parece muy importante que las personas sepan de qué se trata, que se conozcan los beneficios sociales en torno al transporte. El sentido de esto es un sinceramiento, una explicación de donde estamos parados en el debate público", dijo Giuliano, secundado por funcionarios de la cartera.

En concreto, la medida llegó después de varias promesas de Javier Milei de eliminar el Ministerio de Transporte y los aportes estatales para que el boleto cueste menos dinero. Giuliano había calculado semanas atrás cuanto costaría un viaje en colectivo o tren sin el aporte del Estado, y el resultado rozaba los mil pesos.

"Hemos dado esta oportunidad de opción. En los próximos días, cada usuario va a poder informarse de lo que significa no tener subsidio al transporte. Conocer el monto de la tarifa y en la medida en que no quiera recibir ese subsidio que el Estado nacional tiene puede optar por no tenerlo", explicó el funcionario massista. "El subsidio al transporte es una política de Estado. Esa política la sostenemos fuertemente en la medida en que interpretamos que el subsidio tiene varios efectos", remarcó.

Cómo se podrá elegir si tener o no subsidio

Respecto de la operatividad de la medida, dijo que en los próximos días se abrirá una instancia informativa respecto de la composición actual de la tarifa y cuánto costará cada tarifa de transporte en caso de que el usuario decida renunciar. Una vez superada esa etapa, cada persona podrá decidir si continúa con los subsidios o renuncia.

"¿Alguien está convencido de sacar los subsidios al transporte? En la campaña esa opción ha circulado. Como campaña, sirve para que el debate público tenga datos, conocimiento", insistió Giuliano.

Semanas atrás, durante una entrevista en LN+, Milei insistió con una consigna que repite desde que inició la campaña y se lanzó como candidato: la eliminación de subsidios.

"Hay que desregular tarifas de transporte, el problema no es que los precios suben, el problema es que el peso se degrada. Nuestra meta es liberar los precios y quitar impuestos para ir a un nivel de cumplimiento de las condiciones de contrato. El problema es la presencia del Estado", dijo el libertario.

