Almaceneros en alerta por aumentos de hasta 50% en alimentos en la previa electoral

Los alimentos y bebidas aumentaron 14,3% en septiembre y en un contexto de alta incertidumbre, a una semana de las elecciones, los precios registraron subas de dos dígitos en los últimos 10 días, según representantes de comercios minoristas. Mientras tanto, desde el Gobierno aseguran que muchas empresas no cumplieron los acuerdos de precios.

Desde la Federación de Almaceneros bonaerense, Fernando Savore dijo a PERFIL: “Los fideos aumentaron más de un 50%, arroz no hay y los que son menos conocidos subieron también un 50%, es una locura lo que estamos viviendo”.

“Medio kilo de fideos Matarazzo vale 700 pesos en el mayorista. A esto hay que sumarle nuestra rentabilidad. Hay que venderlo en 900 pesos. ¿A quién se lo vendemos?”, afirmó.

Según explica Savore, este tipo de aumentos se vienen dando durante los últimos 10 días.

Por el aumento del precio y del consumo, faltan primeras marcas y algunos alimentos

Asimismo, aseguró: “Hay muchos faltantes de mercadería en los mayoristas. Galletitas, hay pocas marcas. Fideos, muy pocos. Y lo que hay está tremendamente caro”.

En los últimos días, el gigante del consumo masivo Coca Cola avisó a los comercios de todo el país que subirá un 35% los precios de todos sus productos el día después de los comicios.

La multinacional de bebidas y gaseosas dijo que se tratan de "aumentos preventivos", y admitió que no respetarán los acuerdos de precios hasta que no haya nuevo presidente, para no perder márgenes de utilidad.

La decisión tiene gran impacto ya que el gigante multinacional tiene una participación del 65% en las góndolas.

Desde el Gobierno aseguran que si bien la compañía hizo ese anuncio, según informan los supermercados, no llegaron listas con ese incremento. De todas maneras, afirman que se encuentran monitoreando.

La explicación del Gobierno

Por su parte, desde la Secretaría de Comercio indicaron a PERFIL que este domingo se actualizó el sendero del 5% en los productos de Precios Justos.

“Dentro de las cadenas de supermercados y mayoristas observamos el cumplimiento del sendero del 5%”, aseguraron.

La explicación que brindan respecto a los aumentos muy por encima de los acuerdos es que no alcanzan los negocios de cercanía.

“Nosotros lo reforzamos en mayorista pero siempre es muy difícil monitorear los comercios de cercanía”, dijeron.

De Mendiguren confirmó incumplimientos en acuerdos de precios

En tanto, el secretario de Industria, José de Mendiguren, admitió este lunes que muchas empresas no cumplieron los acuerdos de precios pactados con el gobierno nacional.

"Hemos cometido errores, hicimos acuerdos con empresas por precios, y muchísimas no estuvieron a la altura de las circunstancias", indicó De Mendiguren a Radio del Plata.

En este sentido, instó a recordar el respaldo del gobierno nacional al sector empresarial durante la pandemia, que a su juicio fue el "mayor auxilio de la historia", y subrayó que estos mismos empresarios "se olvidan de lo que sucedió".

LD