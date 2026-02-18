El Gobierno extendió el período de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero

Este miércoles 18 de febrero, el Gobierno oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso, de modo que el período legislativo se extiende hasta el sábado 28 de febrero. El objetivo es tratar el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición del salario docente.

Desde el Poder Ejecutivo se oficializó la decisión a través del Decreto 103/2026, el cual fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial bajo las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "Prorróganse las Sesiones Extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N 24 de fecha 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026", se indicó en el documento.

La decisión del gobierno de Milei se respaldó en las facultades otorgadas por los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional, en las cuales se habilita al Poder Ejecutivo a convocar y ampliar sesiones fuera del calendario ordinario en caso de que así lo consideren.

"Inclúyese en el temario a tratar por el Honorable Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N°27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional", se detalló luego en la publicación.

Tras la decisión del Ejecutivo, se suma un día extra al cronograma previsto, de modo que se cumple con la norma interna de la Cámara de Diputados que indica que, si restan diez días o menos para el fin de sesiones, la emisión de un dictamen podría carecer de efectos prácticos.

Desde el Poder Ejecutivo se tomó la decisión de incluir la cuestión de la actualización presupuestaria para universidades luego de que el Gobierno apelara una medida cautelar que los obligó a aplicar el proyecto aprobado a mediados de 2025.

El conflicto en torno al financiamiento universitario escaló significativamente desde 2024 y 2025, incluyendo protestas masivas y una convocatoria federal en septiembre del año pasado luego de que el presidente vetara la ley sancionada para dicho sector, de modo que el Gobierno debe hallar un camino para evitar la profundización del tema.

En el marco del conflicto, altos funcionarios del Gobierno, incluyendo el secretario de Educación Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron con el de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y miembro de su Comité Ejecutivo, en un intento de llegar a un consenso en torno a la actualización de financiamiento universitario.

