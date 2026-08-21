La prevención y el tratamiento de la ludopatía y el consumo de sustancias se suman a las funciones del Ministerio de Salud

El Gobierno decidió modificar la Ley de Ministerios N° 22.520, ampliando las competencias del Ministerio de Salud y, entre los cambios más importantes, le sumó políticas relacionadas al consumo de sustancias psicoactivas y la ludopatía. Así lo dejó establecido la madrugada de este viernes 21 de agosto en el Decreto 771/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Legislar para proteger

En los considerandos del texto explica los motivos detrás de esta decisión. En primer lugar, revela “que la información producida por el Observatorio Argentino de Drogas de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA del MINISTERIO DE SALUD, correspondiente al Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria Argentina 2025, evidencia la creciente relevancia de las conductas vinculadas al juego y las apuestas".

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Según este informe, "más de una cuarta parte de los estudiantes manifestó haber participado en apuestas con dinero durante el último año y que la prevalencia resulta significativamente superior en las modalidades desarrolladas mediante plataformas digitales, circunstancia que demanda fortalecer las herramientas institucionales destinadas al desarrollo de políticas preventivas, campañas de concientización, producción de evidencia, capacitación de equipos de salud y dispositivos asistenciales especializados”.

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Y agregan “que la ludopatía constituye un trastorno reconocido por la comunidad científica y médica, caracterizado por la pérdida de control sobre la conducta de juego, la persistencia de dicha conducta pese a sus consecuencias negativas y la afectación progresiva de la salud mental, la economía personal y familiar, las relaciones sociales y el desempeño educativo y laboral".

La ludopatía presenta "características comunes con otros consumos problemáticos respecto de sus mecanismos de desarrollo y de las estrategias preventivas y terapéuticas necesarias para su abordaje, por lo que la prevención, detección temprana, asistencia y rehabilitación de las personas afectadas constituyen intervenciones propias de las políticas públicas de salud”.

Por ese motivo, el Decreto ordena que el Ministerio de Salud se haga cargo del “diseño y ejecución de políticas públicas relacionadas con la prevención y tratamiento en materia de consumo de sustancias psicoactivas, así como con la prevención, concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de la ludopatía en juegos de azar y apuestas”.

Qué más dice el decreto 771/2026

El decreto también redefine competencias, explicando que el Ministerio de Salud deberá "entender en la fiscalización sanitaria de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, así como en la normalización, registro y control de la sanidad, calidad higiénico-sanitaria e inocuidad de los productos, subproductos y derivados agroalimentarios, de las bebidas, de las aguas minerales, de los dietéticos y de los alimentos acondicionados, cualquiera sea su origen".

Esto incluye "los insumos específicos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes utilizados en la alimentación humana; en todas las etapas de su producción y transformación, almacenamiento, transporte, comercialización, importación y exportación”.

Además, deberá “intervenir en la fiscalización de todo lo atinente a la elaboración, distribución y comercialización de los productos medicinales, biológicos, drogas, hierbas medicinales y del material e instrumental de aplicación médica, en coordinación con los Ministerios pertinentes; y en la determinación de las sustancias prohibidas y de uso condicionado de los productos de higiene, tocador, cosmética humana y de uso doméstico”.

HM/ff