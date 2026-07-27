Ell Gobierno Nacional anunció una reducción de la estructura de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) tras la aprobación de un nuevo diagrama organizativo que busca optimizar el funcionamiento del organismo descentralizado y "reducir el sobredimensionamiento de su estructura funcional".

La medida fue comunicada a través del Decreto 655/2026, publicado en el Boletín Oficial, bajo la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y dado que el organismo actúa bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Nucleares de la cartera que dirige el funcionario.

Antes de la reducción, la CNEA estaba conformada por un total de 645 unidades organizativas que incluían desde 2 autoridades políticas y 11 gerencias de área hasta 240 departamentos y 283 divisiones. Tras el cambio, se aplicará un máximo de 272 unidades, implicando un recorte de casi el 58%.

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En el diagnóstico realizado por el Gobierno se explicó que la reestructuración responde a la necesidad de adecuar las competencias y agilizar la gestión del organismo a través de una nueva configuración de primer nivel operativo, derogando la estructura anterior que se había establecido en 2006 y 2023.

La reestructuración y reducción estructural es implementada tras la realización de 100 despidos efectuados en el organismo a principios de mes.

Cómo es la nueva estructura de la CNEA

En el documento oficial publicado este lunes se establece un organigrama simplificado que reporta a la Presidencia y Vicepresidencia de la CNEA, donde las unidades de conducción y apoyo de mayor jerarquía son Unidad de Auditoría Interna, Gerencia de Asuntos Jurídicos y Gerencia de Coordinación General.

A partir de la reestructuración, quedarán en total siete Gerencias de Área con las siguientes funciones:

1 - Energía Nuclear: para la investigación y desarrollo para reactores y centrales nucleares, abarcando todo el ciclo del combustible nuclear.

2 - Investigación y Desarrollo de Grandes Proyectos: a cargo de iniciativas de alta complejidad, incluyendo la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM).

3 - Aplicaciones Nucleares a la Salud: para el Plan Nacional de Medicina Nuclear "NUCLEOVIDA" y la investigación en radiofarmacia y radioterapia.

4 - Producción de Radioisótopos y Aplicaciones de la Radiación: enfocados en la operación del reactor de investigación RA-3 y la provisión de insumos para la industria y la medicina.

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5 - Seguridad Nuclear y Ambiente: supervisa la protección radiológica, la gestión de residuos radiactivos y el cumplimiento de salvaguardias internacionales.

6 - Articulación Institucional: gestiona la comunicación, los convenios con universidades y los Institutos Académicos dependientes de la CNEA.

7 - Administración y Gestión: coordina los recursos humanos, económicos, la ciberseguridad y la vinculación tecnológica.

En el decreto también se otorgó un plazo de 60 días para que las autoridades del organismo presenten un nuevo proyecto de estructura de nivel inferior para definir los departamentos y divisiones que completarán la reorganización luego del achique estructural. Deberán respetar los siguientes topes máximos:

-Gerencias de segundo nivel operativo: máximo de 32 (antes eran 45)

-Subgerencias de segundo nivel operativo: máximo de 48 (antes eran 49)

-Departamentos: máximo de 168 (reducción significativa respecto a los 240 anteriores).

-Divisiones: máximo de 7 (reducción drástica frente a las 283 previas).

-Otros: 1 Auditoría Interna Adjunta y 4 Supervisiones de Auditoría.

AS/fl