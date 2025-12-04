El juez Rafecas ordenó la extradición de cinco bolsonaristas condenados por intento de Golpe de Estado

La Justicia argentina ordenó la extradición de cinco bolsonaristas condenados en su país por el intento de golpe de Estado a Luiz Inacio Lula da Silva en enero de 2023 cuando asumió por tercera vez la presidencia. La medida aún no está firme, dado que puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La decisión fue tomada por el juez federal Daniel Rafecas tras someter a juicio oral a los brasileños Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza, sobre los que pesan penas de entre 13 y 17 años de prisión.

En su país de origen se los había condenado por los delitos de abolición violenta del estado democrático, golpe de estado, daño agravado, asociación criminal armada y deterioro del patrimonio catalogado pero huyeron para evitar la prisión y se ocultaban en Argentina. Estos no serían los únicos bolsonaristas prófugos en el país, sino que habría una decenas más en la misma situación pero que aún no fueron detenidos.

Los cinco condenados intentaron ser declarados como refugiados pero hasta el momento no se les reconoció esa calidad. Este hecho no impidió que avance el proceso judicial que, hasta el momento cuenta con una decisión de primera instancia que podría ser demorada, avalada o rechazada por la CSJN, o incluso impugnada por el presidente Javier Milei.

Bolsonaro también intentó fugarse a la Argentina

En Brasil, Jair Bolsonaro cumple la condena a 22 años de prisión por intento de golpe de Estado tras no lograr renovar su mandato en las elecciones de 2022. En la última semana de noviembre el ex presidente intentó quitarse la tobillera electrónica con el objetivo de darse a la fuga por lo que fue encarcelado en una penitenciaría.

La corresponsal para PERFIL en Brasil, Eleonora Gosman, informó que la Supremo Tribunal de ese país constató “la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para garantizar el éxito de una huida” al exterior.

El expresidente planeaba aprovechar la confusión que generaría la convocatoria de evangélicos a las inmediaciones de sus casa, organizada por su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, para escabullirse y fugarse hacia un país que le de asilo.

En ese sentido, el juez Alexandre de Moraes señaló que el domicilio de Bolsonaro “está localizado a 13 kilómetros del Sector de Embajadas Sur de Brasilia”, donde se encuentran las sedes diplomáticas. “Esa distancia puede ser recorrida en apenas 15 minutos de auto. Es preciso recordar que el condenado planificó, durante la investigación que llevó a la sentencia, huir hacia la Argentina”, indicó.



