Ante la escalada de tensión en Santa Fe entre el Ejecutivo provincial y las fuerzas policiales por reclamos salariales y el pase a disponibilidad de al menos 20 efectivos, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, ordenó a los policías fuera de servicio que se reincorporen. "Que se presenten, tomen el arma, el chaleco y de inmediato se integren a la Policía de Santa Fe", dijo esta mañana.

En paralelo, el ministro de Economía, Pablo Olivares, anunció que la provincia oficializará una recomposición salarial para las fuerzas policiales por encima de la paritaria estatal.

Durante una conferencia de prensa, el titular de Seguridad brindó detalles sobre la reunión que tuvo lugar el martes por la noche entre voceros de los policías que protestan frente a la Jefatura de la Unidad Regional II y representantes del Gobierno provincial. Mientras se desarrollaban las negociaciones, los agentes que no se plegaron a la medida cumplieron con patrullajes mínimos.

"En ningún momento nos negamos a dialogar, pero no podíamos sentarnos sabiendo que ese diálogo iba a ser condicionado por el accionar policial posterior. Por eso, pedimos que se restablezca el patrullaje razonable en la zona. A las 22 de anoche, esto fue cumplido. Cuando empezamos a verificar que el grueso de la flota se había hecho presente y empezaba a desplazarse, nos pusimos en contacto con los interlocutores", indicó.

Sin embargo, desde el sector que mantiene la protesta anticiparon que no levantarían la medida si no hay una solución concreta respecto de las sanciones impuestas a los 20 efectivos que fueron pasados a disponibilidad y denunciados por presunta incitación a la violencia y abandono del servicio.

"Ante todo, quiero instar al escaso personal que aún queda en una actitud de no recuperar la normalidad de servicio, entendiendo que puede haber una dificultad en transmitir lo que pasa en una instancia de diálogo, y a quienes hubieran sido sujetos a medidas administrativas, que se presenten, tomen el arma, el chaleco y de inmediato se integren a la Policía de Santa Fe", pidió.

Las protestas de la Policía comenzaron en Rosario y se extendieron a otras ciudades de la provincia.

"El reclamo de fondo es atendible y no lo descalificamos de ninguna forma. Si hay que contemplar una política salarial adecuada, y si tenemos que hacer un esfuerzo mayor para reconocer de manera diferenciada al personal policial, entendemos que es correcto", agregó.

En ese marco, Cococcioni se refirió a las sanciones y aseguró que los 20 efectivos sancionados "van a salir de la situación de disponibilidad en la que habían sido preventivamente colocados".

Al mismo tiempo, el ministro sostuvo que en los últimos días "no hubo situaciones de gravedad y todas las incidencias fueron atendidas", y precisó que la operatividad de las fuerzas de seguridad se mantuvo entre el 80 y el 90%.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, confirmó que el Gobierno provincial avanzará con una recomposición salarial para la Policía, en medio del conflicto que atraviesa la fuerza. Según precisó, los nuevos ingresos estarán por encima de la paritaria estatal, en un intento por descomprimir la tensión y atender los reclamos del sector.

El funcionario vinculó la situación actual no solo a una cuestión salarial, sino también al impacto que generan las condiciones laborales. "El personal de seguridad tiene una carga horaria muy alta, de 48 horas semanales, pero cuando el servicio lo exige, esa carga es mayor. Esto implica una alta dedicación y genera estrés, que es la raíz central de todo", sostuvo.

Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, y Pablo Olivares, ministro de Economía.

En esa línea, Olivares recordó el clima de inseguridad que se vivía años atrás en la provincia. "Hace tres años la calle era lugar de movilizaciones pidiendo seguridad con víctimas de los delitos más duros, y lo que vemos es resultado de haber atendido esa situación y el problema es el estrés que eso generó. Ahora debemos enfocarnos en atender ese problema", expresó.

El ministro remarcó que el Ejecutivo provincial destinará más recursos al área de Seguridad y que la mejora salarial se aplicará en el corto plazo. "También debe considerarse una recomposición salarial, que va a ser resuelta en lo inmediato. Destinaremos mayores recursos al personal de seguridad y los rangos subalternos que tienen ingresos más bajos, entendiendo también que a mayor responsabilidad debe haber mayor salario", agregó.

