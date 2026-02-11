En “QR!” analizaron la crisis policial en Santa Fe y el crecimiento de la tensión política entre la provincia y la Nación

El programa “QR!”, que conduce Pablo Caruso por Canal E, abordó este martes el conflicto que atraviesa la provincia de Santa Fe, marcado por protestas de sectores de la policía, bloqueos con patrulleros, quema de neumáticos y un fuerte cruce político entre el Gobierno provincial y actores nacionales.

Durante la emisión, Caruso describió un escenario de alta tensión en distintas ciudades santafesinas —no solo en Rosario y la capital provincial, sino también en localidades como Reconquista y Rafaela—, con manifestaciones policiales que se extendieron desde la noche anterior y encendieron alertas por el impacto en los patrullajes y la seguridad nocturna.

En ese contexto, el programa compartió la palabra del ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien fue categórico al afirmar que la protesta policial “cruza una línea” que el Gobierno no está dispuesto a permitir. El funcionario confirmó el inicio de actuaciones administrativas, el pase a disponibilidad de al menos 20 efectivos, el retiro de armas y chalecos antibalas, y la intervención del Ministerio Público de la Acusación para investigar posibles delitos penales. “No vamos a consentir que se ponga en riesgo la política de seguridad que tanto costó ordenar en la provincia”, sostuvo el ministro.

Mientras el funcionario hablaba, el programa mostró imágenes de sirenazos y protestas en los alrededores de edificios oficiales, interpretadas como un gesto de desafío por parte de los sectores policiales movilizados, que reclaman mejoras salariales, condiciones laborales y asistencia en salud mental.

El debate se profundizó con la participación del diputado provincial Carlos Del Frade, quien aportó una mirada estructural sobre el conflicto. El legislador señaló tres ejes clave: la composición social actual de la policía santafesina, las condiciones de traslado y descanso de efectivos que provienen del norte de la provincia, y una diferencia sustancial respecto al conflicto policial de 2013.

Según Del Frade, a diferencia de aquel episodio —vinculado a sectores corporativos y corruptos—, el conflicto actual se explica principalmente por bajísimos salarios, jornadas extenuantes y un deterioro alarmante de la salud mental, con un fuerte aumento de los suicidios dentro de la fuerza, una problemática que también se replica a nivel nacional.

En el tramo final, el programa analizó el impacto político del conflicto y el rol del Gobierno nacional. La discusión incluyó cuestionamientos a la postura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sostuvo que las fuerzas policiales no pueden hacer huelga bajo ninguna circunstancia. Para Del Frade, ese posicionamiento invisibiliza las condiciones laborales de los efectivos y puede agravar un escenario ya crítico.

