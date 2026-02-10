Suma tensión la protesta policial en Santa Fe con un "sirenazo" y corte de tránsito

Integrantes de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario continúan con sus reclamos por aumentos salariales y mejores condiciones laborales en la Casa de Gobierno provincial, en la capital, y en la ciudad de Rosario, donde en las últimas horas realizaron un corte de tránsito y un sirenazo. Los miembros de la fuerza de seguridad se concentraron alrededor de la sede del Poder Ejecutivo local y dos patrulleros se estacionaron en las calles San Jerónimo y 3 de Febrero.

Además, según la agencia Noticias Argentinas, sin una cita establecida previamente, el abogado de los policías autoconvocados se presentó en una reunión en la Casa de Gobierno, donde lo atendió una funcionaria de segunda línea. Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se reunió con el gobernador Maximiliano Pullaro.

Tensión en Rosario: policías hicieron una protesta por salarios y reprimieron a sus familiares

El representante de los autoconvocados será nuevamente recibido en las próximas horas por el Gobierno provincial, anunció Noticias Argentinas.

Los agentes también protestaron durante la mañana de este martes frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, quemando cubiertas sobre la avenida Ovidio Lagos. Además, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció un corte total del tránsito en los dos sentidos de la calle Gutiérrez y aconsejó a los habitantes evitar esta zona.

Además, durante la madrugada de este 10 de febrero, efectivos que patrullaban la ciudad se sumaron a las protestas que se realizaban frente a la Jefatura de Policía rosarina. Según el medio local 0343, la situación se complicó cuando los agentes que todavía estaban en actividad recibieron la orden de intervenir contra las personas que protestaban, y el grupo que reclamaba respondió haciendo sonar las sirenas de patrulleros y motos.

La protesta, de la que forman parte personal retirado y activo de la Brigada Motorizada y Orden Público, comenzó durante la noche del lunes 9 de febrero, cuando los integrantes de la fuerza de seguridad se concentraron en las calles circundantes a la sede del Poder Ejecutivo local.

En este contexto, desde la sede local de Gobierno, el ministro Cococcioni anunció que al menos 20 uniformados pasarán a disponibilidad “con retiro de arma y de chaleco antibala” y remarcó que en en su gestión trabajan “para dar respuesta a las necesidades y los problemas del personal”.

