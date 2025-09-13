El ministro del Interior dijo que los gobernadores "tienen que entender" que los ATN son para emergencias

El flamante ministro del Interior Lisandro Catalán aseguró este sábado que los gobernadores tienen que entender que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) son para “casos de emergencia”.

Luego de que el presidente Javier Milei vetar la ley de distribución automática de los ATN, Catalán sostuvo que el Gobierno busca “dialogar” con los mandatarios provinciales para que entiendan la decisión presidencial.

“La idea es dialogar y que los gobernadores comprendan que los ATN son para usar en caso de emergencia, no para gastos corrientes de las provincias y de Nación”, argumentó.

El funcionario no descartó que, para compensar, el Ejecutivo se esté estudiando una línea de crédito para las provincias. “Está en evaluación”, sostuvo Catalán en declaraciones a Radio Mitre.

Sobre la relación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro dijo que no hay inconvenientes si la idea es “conversar por el bien de los bonaerenses”.

“Ahora, si en el marco electoral tensamos las relaciones con un fin electoralista, se complica”, consideró Catalán, quien valoró como positivó el contacto con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con relación a la ayuda que Nación le brindó a Provincia en la logística para los comicios bonaerenses.

Catalán y las críticas de los gobernadores: "Estamos en un año electoral"

Sobre las críticas que en los últimos días lanzaron los gobernadores agrupados en el frente Provincias Unidas, entre ellos, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martin Llaryora (Córdoba), el ministro del Interior dijo que se deben al “año electoral”.

“Estamos en un año electoral y por ahí los gobernadores tratan de sacar provecho para ver si hacen un mejor desarrollo en las elecciones de sus provincias”, planteó Catalán sobre los cuestionamientos de los mandatarios de ese espacio.

