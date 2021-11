Polémico festejo de José Luis Espert tras lograr una banca en Diputados: "Tengo fueros, ¡ahora quiero tetas!"

Luego de haber obtenido el 7,50% de los votos en las Elecciones 2021 del domingo 14 de noviembre pasado en la provincia de Buenos Aires y lograr, según el escrutinio provisorio, ingresar a la Cámara de Diputados, el libertario José Luis Espert realizó una polémica primera declaración como diputado electo, la cual se viralizó rápidamente en redes sociales.

"Primera declaración profunda como diputado electo. Gracias a Dios tengo fueros... quiero tetas", dijo Espert en un video junto a su esposa, María Mercedes González y un seguidor, en medio de los festejos, tras conocerse los resultados de la elección.

En el video, que parece ser grabado con un celular, se ve como su esposa y la otra persona escuchan con atención al economista, y, al disparar la polémica frase, comienzan a reír a carcajadas.

De acuerdo con algunos usuarios de redes sociales, el exabrupto refiere a un viejo tuit suyo del 2016, cuando hablaba con el periodista Dardo Gasparre. En ese entonces, Espert había respondido a la publicación de una noticia difundida por Radio AM 950 Belgrano: "¿Derechos de autor para un zurdo? Desconocen la propiedad física, mira si van a reconocer la propiedad intelectual. Tierno".

Quiero tetas — Jose Luis Espert (@jlespert) October 10, 2016

A raíz del comentario, Gasparre le preguntó: "¿Qué se siente al ser copiado por un icono de la cultura? ¿Despecho?", a lo que el economista le respondió: "Quiero tetas".

El exabrupto de Espert sobre el crimen del kiosquero: “Transformemos en queso gruyere a un par de delincuentes”

Las reacciones en redes ante el dicho de Espert

Como de costumbre, el video no tardó en viralizarse y los usuarios de Twitter no se quedaron callados. “Avisale que el fuero es cuando jura, y que lo de anoche NO fueron resultados definitivos, el escrutinio es provisorio hasta que la justicia publique los definitivos. Si arranca así vamos mal”, dijo un usuario, que lamentó el desafortunado comentario.

“Im-pre-sen-ta-ble”, arremetió otro usuario, mientras que otra persona le retrucó que el comentario del libertario era referido al diputado del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, que apareció en una sesión virtual del año pasado tocando y besando los senos a una mujer. “Se ve que vivís adentro de una olla…se está burlando del diputado que le chupo la teta a la mujer en plena conferencia online”, explicó.

“Creo que lo dice por Tetaz el del Pro”, escribió un usuario, a lo que otro le respondió con la captura del tuit de Espert, cuando le respondió a Gasparre. Sin embargo, otros lo defendieron: “Lo dijo en frente de su mujer, un capo”.

Ahora, el diputado electo debe esperar el resultado del escrutinio definitivo, aunque se espera que, tras lograr el tercer lugar en los comicios legislativos, su partido Avanza La Libertad conseguiría tres bancas en la Cámara baja por la provincia de Buenos Aires.

CFT/ff