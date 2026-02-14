El salteño Sáenz le quitó dos diputados al bloque Coherencia

El bloque Innovación Federal continúa sumando legisladores en la Cámara baja. Este viernes, los diputados Claudio Álvarez (San Luis) y Gerardo Gustavo González (Formosa) formalizaron su integración de la mano de Gustavo Sáenz, sumándose a un armado que tiene al gobernador de Salta como su principal referente.

Sáenz recibió recientemente a ambos legisladores para coordinar acciones y consolidar una sola voz que represente los intereses de las provincias ante el Gobierno Nacional.

Al respecto, el Gobernador destacó: “Compartimos una mirada federal de país, con objetivos comunes para la Argentina”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, el diputado González reafirmó el compromiso del sector al señalar: “Estoy convencido de que la Argentina necesita federalismo, diálogo y una mirada profunda del interior para construir soluciones para todos”.

Los dos diputados que se sumaron a Innovación Federal provenían del denominado bloque Coherencia, y compartían bancada con Lourdes Arrieta (hoy en Provincias Unidas) y con Marcela Pagano quien hoy conforma un monobloque.

Álvarez es diputado por la provincia de San Luis mientras que González es de Formosa.

El espacio de legisladores federales está integrado ahora por representantes de Salta, Misiones, San Luis, y Formosa.