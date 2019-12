El sello de Cristina, entre los elegidos y también los vetados

por Federico Águila

Una vez más, a Cristina Kirchner no le hizo falta aparecer en la foto para demostrar la influencia en el Gobierno que arrancará dentro de 72 horas. Luego de cerrar esta semana el control en el Congreso, con su figura al frente del Senado y con su hijo Máximo Kirchner como jefe de la bancada del Frente de Todos en Diputados, la vicepresidenta electa siguió por TV la presentación del equipo que acompañará a Alberto Fernández. La mano, y también el poder de veto de la ex mandataria, están presentes en este nuevo gabinete que ideó y negoció junto a su compañero de fórmula.

En las oficinas de Puerto Madero, ayer estuvieron sentados varios dirigentes que estuvieron junto a la ex presidenta y que son de su máxima confianza. La vuelta de Carlos Zannini, quien acompañó los doce años de gobiernos kirchneristas desde una posición estratégica, fue convocado por Alberto. Después de ser candidato a vicepresidente de Daniel Scioli en 2015, pasó más de cien días en la cárcel. Algo que el presidente electo destacó cuando ayer lo presentó como Procurador del Tesoro, puesto en el que pasará a convertirse en el jefe de los abogados del Estado.

Fernández lo presentó como “Wadito”, lo que demuestra que Eduardo De Pedro, quien será el titular de la cartera del Interior (a cargo de la negociación con los gobernadores), también es de su círculo de confianza. Sin embargo, “Wado”, amigo de Máximo Kirchner, tiene línea directa con Cristina. También Agustín Rossi, quien vuelve a Defensa, la cartera que ocupó hasta 2015, es considerado un dirigente de la vicepresidenta electa. Su salida como jefe del bloque del Frente para la Victoria sirvió para que Máximo asuma el control del megabloque del Frente de Todos en la Cámara baja.

El pulgar abajo que Cristina le puso a Diego Gorgal, cercano a Sergio Massa en Seguridad, fue uno de sus últimos vetos conocidos, pero no fue el único. Cuando comenzó a coquetear con la idea de sumarse al equipo económico, Martín Redrado (enfrentado fuertemente con el kirchnerismo cuando estaba al frente del Banco Central) también sufrió la negativa de la ex mandataria. El ministro estrella que estará a cargo de la negociación del FMI, el joven Martín Guzmán, gozó de su beneplácito. Es que el economista llega con el pergamino de ser discípulo del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien mantiene desde hace una década una gran relación con la ex presidenta, a quien le dice que “siempre pone de ejemplo a la Argentina para salir de la crisis”.

Entre los incondicionales cristinistas, vuelven algunos con rango de ministros. Entre ellos, se destaca Tristán Bauer, ex director del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y luego director de las señales de Radio Televisión Argentina durante el kirchnerismo, quien ahora se hará cargo de Cultura. También el ex titular del Conicet Roberto Salvarezza entra en ese círculo. Juan Cabandié, quien tendrá a su cargo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, guarda como mérito ser junto a Máximo el armador del reencuentro entre Alberto y Cristina.

Desde su vuelta de Cuba, Cristina tuvo una sola aparición pública. Fue el lunes pasado, en su encendida declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py. Mientras espera su foto junto a Alberto y Mauricio Macri el martes en el Congreso, tendrá unas horas más para seguir tallando en el nuevo esquema ministerial. Tendrá el control de las segundas o terceras líneas de las carteras que en las que un leal no maneja. Algo que también

hizo Alberto. Una dupla de poder que se entiende a la perfección.