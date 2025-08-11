El ‘Turco’ García será candidato a diputado nacional por el Partido Integrar

En un escenario electoral marcado por alianzas poco tradicionales y figuras mediáticas que buscan irrumpir en el Congreso, el exfutbolista Claudio “Turco” García confirmó que competirá como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en las listas del Partido Integrar. La fuerza política está liderada por el exlegislador porteño y exsindicalista Daniel Amoroso, y se presenta como una alternativa “para cambiar la realidad” de la Capital en las elecciones legislativas de octubre.

Legislativas: quedaron selladas las alianzas y LLA irá junto al PRO en CABA y otras 6 provincias

García anunció su postulación a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde escribió: “En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados nacionales por el Partido Integrar. Este partido jugalo con nosotros”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Minutos antes, Amoroso -extitular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara)- había publicado: “La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido”. Según confirmaron a Noticias Argentinas, él encabezará la nómina y García ocupará el tercer lugar, ya que la ley de cupo femenino establece que, si la lista la lidera un hombre, el segundo puesto debe ser ocupado por una mujer.

La fórmula comenzó la campaña con una visita al club José Soldati, en Villa Soldati, imágenes que compartieron en redes sociales. Desde allí, García, referente histórico de Racing y bicampeón de la Copa América con la Selección Argentina, explicó que decidió postularse al ver “mucha gente durmiendo en la calle” y advirtió que la situación social de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires “está muy pareja”.

Amoroso, por su parte, cuenta con experiencia legislativa: fue diputado porteño durante ocho años, entre 2005 y 2013, siempre electo en listas del PRO. Ahora busca reposicionarse con una propuesta que combina dirigentes sindicales, exdeportistas y representantes barriales.

Con el lema futbolero de “dar vuelta el partido”, el Partido Integrar apunta a captar el voto de quienes se sienten desencantados con las fuerzas políticas tradicionales, apostando a un discurso de cercanía y trabajo territorial en los barrios más postergados de la Ciudad.

GD/MU