A menos de un día de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, los principales espacios políticos ya tienen definidos los búnkers donde esperarán los resultados. Los bonaerenses irán a las urnas este domingo 7 de septiembre para renovar bancas en el Senado y la Cámara de Diputados provincial, además de concejales y consejeros escolares.

Los búnkers serán el epicentro de la actividad de Fuerza Patria, La Libertad Avanza, FIT Unidad y Somos Buenos Aires, con la presencia de los principales dirigentes y candidatos de cada espacio. Además, funcionarán como centros de coordinación de los fiscales y equipos de campaña, que se reunirán tras el cierre de los comicios en sus distritos.

¿Dónde queda el búnker de Fuerza Patria?

Fuerza Patria concentrará su operativo electoral en el Hotel Grand Brizo, en pleno centro de La Plata, frente al Teatro Argentino. Allí se espera la presencia del gobernador Axel Kicillof, acompañado por intendentes oficialistas, dirigentes de Patria Grande, como Juan Grabois, y referentes de La Cámpora, como Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli.

El intendente platense Julio Alak aguardará inicialmente los resultados en su local partidario en la calle 54 entre 10 y 11 y luego se trasladará al hotel, buscando mostrarse junto al peronismo bonaerense al final de la competencia electoral. Se espera que el exministro de Economía Sergio Massa también participe de la jornada, junto a dirigentes del Frente Renovador y un grupo de intendentes que se sumarán tras el cierre de los comicios en sus distritos.

Por su parte, Máximo Kirchner fue convocado al búnker, pero decidió no asistir y aguardar los resultados en San José 1111, acompañado por Cristina Kirchner. En los últimos meses, ni él ni Kicillof se mostraron juntos en público, evidenciando la interna cada vez más tensionada. Aunque mantuvieron reuniones privadas para definir la conformación de la alianza y cerrar las listas seccionales, no hubo actos conjuntos y hubo ‘dardos’ cruzados en diferentes declaraciones.

Sin embargo, el peronismo buscará reforzar la imagen de unidad en la noche electoral, mostrando la articulación entre los distintos sectores de Fuerza Patria. La presencia de figuras de peso servirá para intentar consolidar la coalición y proyectarla hacia los próximos comicios nacionales de octubre.

¿Javier Milei irá al búnker de La Libertad Avanza?

La Libertad Avanza establecerá su búnker en el salón Vonharv, en Gonnet, ubicado en la avenida 19, entre 511 y 514, a unos seis kilómetros del centro de La Plata. El espacio será el centro de operaciones de los principales candidatos, entre ellos Francisco Adorni y Juan Pablo Allan, mientras que también se espera la presencia de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y el armador bonaerense, Sebastian Pareja.

No obstante, aún no está confirmada la asistencia de Javier Milei. El presidente regresó al país en la madrugada de este sábado tras una serie de encuentros en Estados Unidos con empresarios y en las próximas horas decidirá si se presentará al finalizar los comicios. Hay quienes aseguran que dependerá de la evolución de los resultados durante la jornada.

El armado de LLA busca replicar la lógica del búnker porteño, donde la estrategia se centró en nacionalizar la elección y visibilizar la figura de Milei como referente principal del espacio, en un contexto marcado por los escándalos que sacuden al Poder Ejecutivo. La coordinación incluirá a fiscales y dirigentes de campaña, quienes seguirán cada mesa electoral para registrar los datos a medida que se computan.

El salón de Gonnet se convertirá en un punto de encuentro para los candidatos de toda la provincia, con el objetivo de recibir los resultados de manera coordinada. Los dirigentes anticipan que la elección será voto a voto, con posibilidades de triunfo en varias secciones, aunque no necesariamente en el global provincial.

¿Cuáles son los búnkers del FIT y de Somos Buenos Aires?

El FIT Unidad concentrará a sus candidatos y fiscales en la Casa Cultural Socialista Rebelión, ubicada en 61 entre 6 y 7 en La Plata. La fuerza de izquierda busca acceder por primera vez al Concejo Deliberante de la ciudad, y su búnker será el lugar donde se reciban los datos del escrutinio. Los referentes del espacio se muestran optimistas, considerando que la elección representa una oportunidad histórica tras los resultados de 2021, cuando alcanzaron un 7,91% frente al piso requerido del 8,33%.

Por su parte, Somos Buenos Aires armó su búnker en el Comité Provincia, sobre calle 51 entre 8 y 9, mientras que los candidatos locales de La Plata, como Pablo Nicoletti y Leandro Bazze, tendrán su propio local en diagonal 74 entre 10 y 48. Este espacio servirá para seguir los resultados de manera coordinada, contando con la presencia de dirigentes de distintos sectores de la coalición, incluyendo radicales, la Coalición Cívica, sectores del PRO y peronistas no kirchneristas.

Ambos búnkers se convertirán en puntos de análisis político, donde los equipos evaluarán el desempeño electoral y definirán la comunicación posterior a los comicios. La expectativa se centra no sólo en los resultados locales, sino también en el impacto que tendrán en la estrategia de cara a las elecciones nacionales de octubre.

