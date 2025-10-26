Elecciones legislativas 2025: dónde voto en Corrientes y cómo consultar el padrón electoral

En el marco de las elecciones legislativas 2025, la provincia de Corrientes renovará tres diputados nacionales que representarán a la circunscripción en la Cámara Baja, por lo que será una jornada de comicios enteramente parlamentaria, ya que no se pondrán en juego cargos provinciales y la Legislatura se renovará en 2027. El padrón digital de electores brinda acceso a los datos del Registro Nacional y le permite a cada ciudadano corroborar dónde debe emitir el voto y le brinda precisiones sobre el establecimiento asignado.

Los correntinos deberán acercarse nuevamente a las urnas, tras los comicios desdoblados a nivel provincial el último 7 de septiembre. El padrón electoral se encuentra disponible para conocer el lugar, la mesa y el número de orden de cada uno de los habilitados para emitir el sufragio en el territorio del noreste argentino.

Dónde voto hoy, 26 de octubre: consultá el padrón electoral para las elecciones legislativas 2025

Para conocer el lugar de votación, los electores deben ingresar al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral y completar los datos solicitados: número de DNI, género y distrito.

Elecciones legislativas 2025 en Corrientes

Allí se desplegará la información correspondiente al establecimiento asignado. Además, el portal habilita un espacio para verificar los datos personales y realizar reclamos en caso de errores.

A nivel país, los argentinos deberán votar por 127 diputados nacionales y 24 senadores, según el sistema de reparto vigente. En Diputados se aplica el método D’Hondt, que asigna bancas de acuerdo con la población de cada distrito, mientras que en el Senado cada provincia elige tres representantes: dos por la fuerza más votada y uno por la segunda.

En esta oportunidad, Corrientes elegirá tres diputados nacionales, para reemplazar a los dirigentes Sofía Brambilla del PRO, al radical opositor Juan Manuel Aguirre y Jorge Antonio Romero del peronismo. Se renovarán así tres de los siete diputados que representan a Corrientes en la Cámara Baja del Congreso de la Nación.

Elecciones legislativas 2025 en Corrientes

El padrón electoral de Corrientes para esta elección es el mismo que se utilizó en los comicios provinciales del 31 de agosto, aunque representa un incremento de 16.700 electores en comparación con las elecciones nacionales anteriores de 2023.

A nivel regional, la provincia de Corrientes se suma a Chaco (1.015.693 electores), Formosa (491.565) y Misiones (994.317), totalizando en el Nordeste argentino (NEA) 3.452.151 personas habilitadas para elegir a sus representantes en el Congreso Nacional.

