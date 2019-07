Leliq: Alberto F. mete la economía en la campaña pese a la resistencia del Gobierno

La economía es sin dudas un tema que incomoda al Gobierno y Alberto Fernández no cesa en sus intentos de llevar la campaña a ese terreno. En un extenso hilo tuitero, el candidato del Frente de Todos volvió a criticar este martes la política monetaria “inconsistente y riesgosa” del presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

En su seguidilla de tuits, Fernández insistió en que la suba de las tasas de las Leliq tiene como único objetivo evitar una escalada del dólar para favorecer a Mauricio Macri en las elecciones y define a Sandleris como un "militante del PRO".

“@gsandleris sigue subiendo la tasa de interés de las Leliq y ya supera el 60%. Eso aumenta las inconsistencias de la política monetaria y el volumen de Leliq. Por eso el dólar ya se vende arriba de $45”, comienza el hilo.

Veo, con preocupación, que @gsandleris sigue subiendo la tasa de interés de las Leliq y ya supera el 60%. Eso aumenta las inconsistencias de la política monetaria y el volumen de Leliq. Por eso el dólar ya se vende arriba de $45. https://t.co/YwLwBRYZS4 pic.twitter.com/zutefbNmDe — Alberto Fernández (@alferdez) July 30, 2019

Alberto Fernández a NOTICIAS: “Nunca dije que iba a defaultear las Leliq”

Es "una política inconsistente y riesgosa que tiene como único objetivo sostener el dólar para que a Macri le vaya bien en la elección, @gsandleris actúa como un militante del PRO y no como el presidente del Banco Central, cuyo mandato lo obliga a cumplir la Carta Orgánica", señala y continúa: "Mienten cuando dicen que las altas tasas de interés no tienen impacto presupuestario. Los títulos de deuda del Gobierno argentino (Lecaps, Letes, etc.) pagan altísimas tasas de interés por esta política económica".

Fernández termina su mensaje proponiendo "tasas de interés positivas para los ahorristas, muy lejos de estos niveles delirantes e insostenibles", al tiempo que sostiene que "bajar las tasas también va a permitir que se recupere el crédito y se puedan reorientar recursos desde lo financiero a lo productivo".

“Además, bajar las tasas de interés que paga el Tesoro por sus títulos de deuda va a disminuir el costo financiero de los mismos, va a bajar el gasto en intereses y nos va a permitir aumentar el gasto en otras partidas sin modificar el déficit fiscal total”, concluye.

Alberto Fernández ratificó sus dichos sobre las Leliq: "Entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados"

Ayer, en un acto en La Matanza, Fernández, justificó sus dichos acerca del financiar el pago de medicamentos a jubilados, con una parte de los fondos destinados al pago de los intereses de las Letras de Liquidez del Banco Central. "Se quejan porque digo que hay que devolverle los medicamentos a los jubilados, y resulta que para pagar eso son 10 días de intereses de Leliq. Yo en ese país no quiero vivir. El gobierno le hace imposible la vida a los argentinos", dijo ante empresarios pyme.

"Es absolutamente imposible entender que un país frene ficticiamente el valor del dólar y al mismo tiempo pague tasas siderales a los bancos", expresó. De esa manera, volvió a suscribir a la idea de que el dólar está atrasado e insistió en que el costo financiero que debe asumir el Estado para contener el valor de esa moneda no se justifica ya que "todo lo que se paga en intereses en un año es equivalente al presupuesto de la provincia de Buenos Aires".

MS/MC