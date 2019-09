Oficialismo: el kirchnerismo va por todo, reforma constitucional y ley de medios reloaded

Los dichos del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Raúl Zaffaroni, sobre la necesidad de una reforma constitucional que incluya una nueva Ley de Medios pusieron en alerta a sectores del oficialismo donde lo ven como un anticipo de las políticas que llevará adelante el Frente de Todos en caso de ganar las elecciones generales de octubre.

Una de ellas fue Silvana Giudici, presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), y férrea detractora de la Ley de Medios aprobada en 2009 y derogada en 2016.

"Esta declaración muestra la esencia de lo que piensa el kirchnerismo. Por más que Alberto Fernández insista en decirle a la sociedad que cambiaron y que aprendieron, los dichos de Zaffaroni son claros. Van a volver a la Ley de Medios utilizada para perseguir líneas editoriales. Y una cosa aún más grave: quieren la reforma constitucional para eliminar las garantías de la prensa independiente y la libertad de expresión", dijo a PERFIL.

Por más que Alberto se esfuerce en disimularlo, Zaffaroni expresa con todas las letras la esencia de lo que son: Reforma de la Constitución y control absoluto de los medios. #2009recargado. https://t.co/wlqfQ2TrWm — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) September 27, 2019

Para la funcionaria de Cambiemos, los dichos del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, dan cuenta de una intención que subyace en el armado kirchnerista y que tiene características "autocráticas".

"Si van a tocar la Constitución para esto, evidentemente lo que están pensando es en un Estado autocrático que decida cómo se escribe y cómo se hace periodismo, para imponer el pensamiento único, como lo soñaron alguna vez", expresó.

Este viernes, en una entrevista con El Destape Radio, Zaffaroni habló sobre la necesidad de regular a las empresas de medios. "Hay que insistir con la ley de medios o crear otra. Hay que repensar el Estado, reformar la Constitución e incluir en la Constitución esa ley de medios", sostuvo el jurista.

Desde su visión, "no cabe duda de que hay que legislar con los medios" y consideró que "hay un monopolio de medios que genera una realidad única". "Eso es incompatible en una democracia plural, creo que lo que queremos es una democracia plural, y eso requiere un pluralismo de medios", opinó.

Asimismo, Zaffaroni también habló de la actual conformación de la Corte. "No me satisface este modelo de Corte Suprema. Cinco son pocos y facilita la concentración de poder", sostuvo y consideró que "la Corte tiene que estar dividida en salas especializadas no alcanza con 5 ni con 7 jueces".

Días atrás, Fernández había rechazado la posibilidad de que un eventual gobierno suyo encare una reforma de la Constitución. "No hay ninguna posibilidad de que me convenzan de reformar la Constitución", expresó el candidato del Frente de Todos en una entrevista con Joaquín Morales Solá en la señal de noticias TN.

"Cuando Cristina (Kirchner) habla de un 'nuevo orden' se refiere a la idea de generar otros compromisos políticos", reforzó ante la pregunta del entrevistador.

