Elisa Carrió alertó sobre Formosa: "El final de esto es un estado policial"

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió advirtió este lunes sobre el peligro de la ideologización y el silencio de las organizaciones de Derechos Humanos ante lo que pasa en Formosa y aseguró que el gobierno nacional camina a seguir el ejemplo de Gildo Insfrán.

“Esto que pasó en Formosa le puede pasar a los santiagueños, a todos los que están en el Conurbano porque el final de esto es un estado policial, chaqueños, santiagueños, formoseños, jujeños”, dijo en declaraciones a TN.

“En el caso de Formosa, son los propios formoseños los que se animaron a denunciar. Por eso hay que sostenerlos, porque ahora viene la persecución. Porque regímenes no perdonan”, advirtió Carrió.

“El tema del silencio y las organizaciones de derechos humanos cuando se ideologizan, el tema de que callar es encubrir, la denuncia contra Horacio Pietragalla por el tema de encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público”. “Es una vergüenza que no se haya tomado ninguna declaración a ninguna de las personas que han pasado por los padecimientos. Yo creo que va una delegación de diputados, pero que vayan al norte salteño también”, agregó Carrió.

Refiriéndose a las declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero (“A nosotros no nos tienen que venir a decir qué hacer con los derechos humanos”), Carrió recordó: “Yo fui compañera en la convención constituyente de su padre, Juan Pablo Cafiero, que presidía la comisión de tratados internacionales. Y él le puede decir como en esa comisión, incorporamos la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos”, dijo.

“Todo lo que nos costó la negociación, la ausencia absoluta de CFK en este tema, entonces que no me venga a hablar de autoridad moral, que le pregunte a su padre lo que hemos trabajado con él, con peronistas progresistas, con todos los radicales, yo que he sido una redactora, el tema de la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.

"Han tomado los derechos humanos no como un principio del humanismo, si no como una ideología"

Según relató Carrió, el padre de Cafiero “estaba en el FREPASO cuando íbamos todos en las marchas, por el tema de los derechos humanos, menos el PJ porque había consentido el indulto de Menem a los jefes militares y a los montoneros. Esta es la verdad de la historia”.

Carrió asegura que el gobierno nacional defiende al gobierno formoseño “porque van a Insfran”. “En realidad la vocación autoritaria se está manifestando de una manera ya grosera. Lo que pone blanco sobre negro el tema de Formosa es que ellos han tomado los derechos humanos no como un principio del humanismo, si no como una ideología, al servicio de sus propios derechos y en contra y para perseguir los derechos de los demás”.

“Y este es un acontecimiento, los que no tienen autoridad para hablar de derechos humanos son los que dicen que en Formosa no se violan los derechos humanos”, dijo Carrió y alertó: “No sólo estamos convalidando dictaduras provinciales, nosotros estamos haciendo alianzas estratégicas con dictaduras en una etapa geopolítica de guerras de inteligencia y de guerras económicas”.

“Los derechos humanos se reivindican en tanto que quién está perpetrando la violación de derechos humanos no sea un amigo en términos ideológicos o alguien que me ayude en la construcción del poder”, concluyó.