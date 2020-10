Pérsico responde a PERFIL: "Este chango tiene ideas liberales"

Emilio Pérsico respondió ayer domingo 11 de octubre a la investigación de PERFIL que lo señala como el hombre clave en la administración de 570 mil planes sociales, como funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y como histórico dirigente social del Movimiento Evita, lo que precisamente expone un sistema irregular: representa un sector que reclama asistencia y trabajos, pero además los administra, con más representación que el propio ministro Daniel Arroyo.

En una entrevista por la señal de C5N, Pérsico manifestó que hay 550 mil planes que fueron creados en la gestión de Mauricio Macri, quien "repartió 150 mil planes por año", según su testimonio.

Y resaltó que desde su llegada a la administración pública, "no repartimos ninguno", y "acordamos con todas las organizaciones que el camino no era el plan, no hubo ningún conflicto. Los planes son un agujero en el que nos mete el neoliberalismo y no es el camino. El camino es el trabajo y la producción. Y ese es una discusión muy fuerte que se ha dado en las organizaciones sociales".

No obstante, adelantó que cuando se termine el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), habrá nuevos planes para contener a sectores vulnerables en medio de una crisis social y económica sin precedentes en la Argentina. "Cuando estás peor, la gente pelea por la comida y tiene menos independencia y participación política. En el fondo, es un problema de acumulación de poder. Yo no quiero más planes sociales, ahora, va a haber una salida del IFE, ahí vamos a tener que poner algunos planes más por la emergencia", destacó.

Y concluyó: "El plan social no es la salida, si él (Por Ramón Indart, autor de la investigación de PERFIL) cree que es la salida es porque el chango tiene algunas ideas liberales. Yo no lo creo eso. No vamos a terminar con más planes sino con más trabajo".

En una de las notas, se detalló que las organizaciones sociales se controlan a ellas mismas desde el Estado. Planes sociales, trabajo de cooperativas y presupuestos millonarios que auditan por su cuenta ahora que ingresaron de lleno al Ministerio de Desarrollo Social. Cuando se analizan los procesos de control queda claro que no hay un proceso eficiente para saber cómo es el manejo del dinero que debe ir a los más necesitados.

Esto es así porque las auditorías dependen casi exclusivamente de cada secretaría dentro del organigrama. Y la caja más importante está en manos de las propias organizaciones sociales. Se trata de la Economía Social que lleva adelante el plan “Potenciar Trabajo”. En total son 570 mil planes sociales más los millonarios fondos a las cooperativas. Quien está a cargo de esa área es Emilio Pérsico, el titular del Movimiento Evita.

