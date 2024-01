Empleados estatales en guerra: Milei recortó las horas extra

El Gobierno quedó envuelto en ida y vuelta, con aclaraciones incluidas, en torno al pago de horas extra a empleados estatales. Un tema que generó desde la furia del gremio que nuclea a los trabadores, la Asociación de Trabajadores del Estado, hasta sus bases, con el personal de la Casa Rosada al pie de guerra.

La polémica se instaló desde el jueves gracias a una resolución que salió de la secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública y fue cobrando volumen con el correr de las horas. Esa medida determinó que pasaban a la historia las denominadas “asignaciones de horas extraordinarias”, con el objetivo de ordenar la gestión y las actividades del personal. De este modo, empezaron a reprogramarse las actividades de cientos de empleados, con el personal de la Casa Rosada, como mozos y cocineros, en pleno “estado de alerta”, que no ocultaron malestar por las medida.

Ante el cuadro de situación, Manuel Adorni, vocero oficial, tuvo que aclarar que en realidad la gestión de Javier Milei no piensa pasar la motosierra por el horario extra, sino simplemente quiere que todo el trabajo adicional sea justificado. “Ósea que efectivamente la hora extra se requiera y se trabaje, no es que no se van a pagar, es simplemente ordenar esto que por un momento revestía de ilegalidad, pero no se van a dejar de pagar las horas extra, que efectivamente se trabajen”, apuntó ayer el vocero, en su habitual conferencia de prensa.

Desde el gremio, en contacto con PERFIL, no creen en la versión que dio el funcionario y están seguros que habrá ajuste feroz. Mencionan además que el ahorro no será significativo porque existe un límite de ingreso para poder percibir las denominadas horas extra, que es de 329 mil pesos mensuales. Por lo cual, como mencionan, lo único que se va a producir es un “daño irreparable” en los trabajadores, sobre todo “en aquellos que perciben los ingresos mas bajos”. Otro dato que muestran: si se avanza con la decisión, que pega en las categorías más bajas del convenio, el concepto representa entre un 40 y 100 por ciento del salario de bolsillo.

Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, no se guarda cuestionamientos hacia la administración de La Libertad Avanza en diálogo con este medio. “Este Gobierno lo unico que quiere es ajustar y recortar gastos a cualquier costo, mostrando inseisibilidad, no le interesa lo que pasa con el Estado. Esto que instrumentó no solo afecta al Estado sino a toda la sociedad porque se empieza a resentir servicios publicos esenciales”, lamentó.

Y anticipó los próximos pasos del gremio. “Frente a esto, sumamos las demandas de todos aquellos afectados y vamos a llevar adelante una jornada nacional de lucha el proximo lunes 15. Todos los estatales nos movilizamos porque el ajuste se empieza a disparar en todas las provincias y a todos los municipios. Nos vamos a cooncentrar en el Centro Cultural Kirchner a las 11 dfe la mañana, la protesta en las provincias se resuelve en cada distrito”, detalló el líder sindical.

En la protesta, habrá varias consignas. Según Aguiar, es el momento de colocar “en evidencia” distintas cuestiones, como “los despidos ilegales del Gobierno, el congelamiento salarial, el intento de seguir afectando derechos con la eliminacion de horas extra y por supuesto que hay que seguir defendiendo el Estado y el empleo publico”. En torno al escenario paritario, ATE confirmó que la negociación 2023 quedó obsoleta ante el último índice de inflación y pulsará por aumentos de haberes.