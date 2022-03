En la CGT reconocen que el desafío es crear nuevos puestos de trabajo de calidad

Luego de la aprobación en el Congreso del acuerdo con el FMI, la CGT mira lo que sucede con el nivel de empleo y, por sobre todas las cosas, hace hincapié en la necesidad de bajar la inflación, en línea con la preocupación del gobierno nacional. Las paritarias buscan amortiguar las escaladas de valores pero, como indicó Antonio Caló, las negociaciones “te dejan contento dos horas y a las dos horas estás enojado de nuevo”.

Distintos dirigentes de la central Azopardo con buen vínculo con la Casa Rosada resaltan la recuperación económica y las políticas oficiales que mejoraron el nivel de actividad, lo que se tradujo en la creación de puestos de trabajo, pero reconocen que “todavía falta mayor empleo de calidad” tras la pandemia. Y, sobre todo, que los salarios le ganen a la inflación, algo de lo que son conscientes todos los sectores que componen el colectivo sindical más importante del país.

Por eso, los gremios más importantes, como la UOM, se encuentran cerrando y negociando paritarias en el orden del 45% con cláusulas de revisión en el último tramo del año.

Y hasta algunos sindicatos, como el que nuclea a docentes bonaerenses, plantearon que las discusiones de salarios, ante la escalada de precios, se deberían dar cada tres meses.

En esa línea, este sábado, el secretario general de la central obrera, Héctor Daer, alertó, en radio Mitre, que la suba generalizada y sostenida de precios “es un tema recurrente que la CGT viene planteando sistemáticamente desde hace años”. Y consideró que “la inflación no solo devora los valores nominales de la macroeconomía, sino que a quienes más perjudica es a los que tienen ingresos fijos, como los jubilados, los trabajadores”.

Para el líder de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) es necesario apostar a un acuerdo que “terminen generando desarrollo genuino y valor agregado. La economía es un tetris y ahí precios y salarios son dos variables, pero hay un montón más en el mapa de la economía. No se trata sólo de hacer un acuerdo de precios y salarios: tenemos que tener una mirada de crecimiento económico con temas estructurales, sino no tenemos salida”.

No es el único dirigente de la CGT que manifestó que la suba sostenida de precios conspira contra los salarios y la generación de trabajo: Antonio Caló, de fluido diálogo con el Gobierno, advirtió que el plan de Precios Cuidados no colmó expectativas, a principios de este año, y sumó: “si no se resuelve la inflación, la paritaria te deja contento dos horas y a las dos horas estás enojado de nuevo”.

Por otro lado, el metalúrgico se refirió a las empresas que no quieren cumplir los acuerdos: “Si alguna empresa no cumple los acuerdos de precios hay que expropiarla”. También, opinó que “si no quieren cumplir los precios, no pueden estar en el país” .

Y añadió que “cuatro vivos se están llevando la plata. Acá hay que volver a cómo era antiguamente. Los precios tienen que estar fijados en la etiqueta, de fábrica. Sino te fijas en la góndola y en todos lados los precios son distintos. Hay que poner los precios en la etiqueta, sino la inflación no tiene solución”.