Kreplak afirmó que no se descartan medidas "si el sistema de salud se pone tenso"

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, expresó que "se pueden tomar medidas restrictivas" si aumentan muchos las internaciones por contagios de coronavirus, en sintonía con lo que había manifestado su par de Nación, Carla Vizzotti, en el marco del avance de la tercera ola de la pandemia.

“Hay que ver cuánto podemos a instalar medidas de cuidado que se habían liberado. Si eso no alcanza y siguen aumentando los casos, habría que ver si impacta en las hospitalizaciones”, explicó el funcionario en declaraciones a CNN Radio. "Esperemos que con medidas de cuidado y con el nivel de vacunación logremos evitarlas”, añadió.

Covid-19: evalúan considerar como casos positivos a los contactos estrechos con al menos un síntoma

En ese sentido, dijo que el Gobierno provincial "por el momento no va a tomar medidas restrictivas” pero no se descartan "si el sistema de salud se pone tenso”. "En Europa, que están en invierno, casi todos los países han tomado medidas. Nosotros por ahora no estamos viendo ese escenario", ejemplificó.

Por otro lado, el integrante del gabinete del gobernador Axel Kicillof habló sobre las largas filas para hacer pruebas para determinar contagios por Covid: “Tenemos una altísima demanda de testeos. Queremos que se comuniquen al 148 porque hay muchas postas de testeos que no son conocidas. Son más de 500 postas públicas y gratuitas”, pidió.

Sobre esta línea, resaltó: “si uno es contacto estrecho de alguien, no hay que testearse inmediatamente. Tiene que esperar si o si el plazo de siete días y ahí hacer un PCR para levantar el aislamiento”. Y sobre las pruebas diagnósticas, dijo: "No son infalibles, puede ser que uno sea asintomático y reproduzca el virus al otro día y empiece a contagiar”.

Además, Kreplak informó que la variante de coronavirus mayoritaria en la Argentina sigue siendo la Delta. “Tenemos casos de Ómicron en la provincia de Buenos Aires, pero el movimiento de la curva de contagios se debe a que la Delta es muy contagiosa”.

Por último, le respondió al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, quien había declarado que "el 35% de los testeos que se hacen en la ciudad de Buenos Aires es a ciudadanos que vienen de la Provincia”. “No me fijo la procedencia de las personas todos los días. Es una forma culpatoria de algo que no hay que analizar. Debemos trabajar todos en conjunto", cerró el ministro bonaerense.

FP/FL