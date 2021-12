La Ciudad de Buenos Aires no exigirá pase sanitario y solo regirá para eventos masivos y boliches

En el marco de un aumento de contagios de coronavirus en los últimos días, el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, confirmó este miércoles que no se exigirá el pase sanitario en el territorio porteño tal como indica la disposición nacional, a la vez que señaló que la medida solo será para eventos masivos y boliches.

El funcionario manifestó que la disposición no "encuentra justificación" en su distrito y afirmó: "No tenemos un pase sanitario, tenemos un pase para actividades particulares como eventos masivos, y eventos clases C, y un control de vacunación”, dijo en diálogo con el periodista Luis Majul para Esta Mañana, por Radio Rivadavia.

Fernán Quirós: “Los casos van en aumento significativo en el país y en la Ciudad”

En ese sentido explicó que en la Ciudad, donde el último parte epidemiológico informó que se registraron 1.719 casos positivos y 5 fallecidos, el uso de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) es del 5,1% y el porcentaje de la población vacunada es alto. En la capital federal, más del 85% tiene esquema completo y un 15% recibió una dosis de refuerzo.

“En la ciudad de Buenos Aires no se justifica ir hacia un pase sanitario más amplio”, insistió, aunque expresó que "se seguirán manteniendo los protocolos" y que continuarán abriendo nuevos centros de testeos para cortar las cadenas de contagios. "Mientras no se justifique seguiremos con estas medidas", añadió.

Sin embargo, el jefe de Gabinete porteño adelantó cambios en la manera de establecer el aforo en las actividades: "La norma nacional habla de eventos masivos de más de mil, y la nuestra de más de diez mil, es posible que a partir de enero homogeneicemos en el mismo número".

"Miramos la situación sanitaria de manera integral" y "con rigurosidad en el análisis de los datos", agregó Miguel. "Creemos que el miedo es la peor política sanitaria, pero sí apelamos a la responsabilidad", concluyó.

