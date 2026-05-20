En “QR!” advirtieron: “El sistema de salud está al borde de un colapso inédito”

En el programa “QR!”, conducido por Pablo Caruso en Canal E, analizaron la masiva marcha por la salud que se realizó este miércoles desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo. Allí, el médico generalista Matías Gallastegui lanzó una fuerte advertencia sobre la situación sanitaria del país y aseguró que “el sistema de salud está al borde de un colapso inédito”.

Gallastegui, que además integra la Universidad de Buenos Aires y coordina una escuela de salud comunitaria en Barracas, sostuvo que la movilización reunió a “decenas de miles de personas” y afirmó que el ajuste económico ya impacta de lleno en el acceso a la salud pública.

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Durante la entrevista con Caruso, el médico explicó que la convocatoria surgió de asociaciones profesionales, gremiales y organizaciones sociales del sector sanitario frente al deterioro del sistema.

“Lo que vimos hoy es que se sumó muchísima gente porque el ajuste está llegando a todas las familias argentinas”, sostuvo.

La Marcha por la Salud Pública reunió a miles de personas y profundizó la pelea entre Nación y Provincia

Además, denunció fuertes problemas en el funcionamiento del PAMI, la obra social que atiende a más de cinco millones de jubilados en todo el país. Según detalló, se redujo la cobertura de medicamentos esenciales para enfermedades como diabetes, hipertensión e hipotiroidismo.

“Le sacaron medicamentos gratuitos a buena parte de los jubilados”, afirmó.

El cierre del programa Remediar y la presión sobre hospitales

Gallastegui también cuestionó el cierre del programa Remediar, que distribuía medicamentos esenciales en centros de salud de todo el país.

“El cierre de Remediar es un tiro de gracia para el sistema público”, advirtió el médico, quien explicó que el programa llegaba a unos 8.000 centros sanitarios con tratamientos básicos para enfermedades crónicas y agudas.

En ese contexto, alertó por la creciente presión sobre hospitales y guardias médicas, especialmente de cara al invierno. Según explicó, miles de personas dejaron sus prepagas por los aumentos y comenzaron a atenderse en el sistema público.

“Hubo un tarifazo de más del 420% en las prepagas y más de 700 mil personas perdieron esa forma de acceso a la salud”, señaló.

Durante el reportaje en “QR!”, Gallastegui aseguró que el sistema sanitario ya presenta niveles críticos de ocupación y remarcó que la situación podría agravarse en las próximas semanas.

“Si no se hace algo rápidamente para revertirlo, los hospitales van a colapsar”, sostuvo.

El médico también denunció recortes en el calendario nacional de vacunación y despidos de profesionales especializados dentro del Ministerio de Salud y organismos nacionales.

“No solo falta plata. También están destruyendo recursos técnicos muy valiosos para la salud pública”, expresó.

Críticas al Gobierno porteño

En el tramo final de la entrevista, Gallastegui apuntó contra la gestión sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires y cuestionó el silencio de las autoridades porteñas frente a la crisis.

“Hay una falta de priorización de políticas de equidad”, afirmó, y remarcó las profundas diferencias sanitarias entre el norte y el sur de la Ciudad.

Según detalló, en el sur porteño hay mayores niveles de tuberculosis, mortalidad infantil y menor expectativa de vida. “Hace falta invertir más en centros de salud y en políticas para los sectores más postergados”, concluyó.

LB