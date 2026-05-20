miércoles 20 de mayo de 2026
POLITICA
Reclamo frente al ajuste

La Marcha por la Salud Pública reunió a miles de personas y profundizó la pelea entre Nación y Provincia

Trabajadores, residentes, sindicatos y organizaciones sociales marcharon desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo bajo la consigna “La salud no puede esperar”. Denunciaron falta de medicamentos, recortes presupuestarios y crisis hospitalaria. En paralelo, recrudece la disputa entre el Gobierno nacional y la gestión bonaerense de Axel Kicillof por el financiamiento sanitario.

Marcha CTA
Marcha CTA | Gentileza ATE

La Marcha Federal por la Salud Pública volvió a poner este miércoles a la crisis sanitaria en el centro de la escena política. Miles de trabajadores de hospitales, médicos, residentes, estudiantes y organizaciones sociales se movilizaron desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo para denunciar el impacto del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre el sistema público de salud.

La protesta se realizó bajo la consigna “La salud no puede esperar” y tuvo como eje principal el rechazo a los recortes presupuestarios, el cierre o desfinanciamiento de programas nacionales y la pérdida de recursos en hospitales públicos. Entre los reclamos también aparecieron la falta de vacunas, las dificultades para acceder a tratamientos y la situación crítica de jubilados y pacientes con enfermedades crónicas.

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