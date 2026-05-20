La Marcha por la Salud Pública reunió a miles de personas y profundizó la pelea entre Nación y Provincia

La Marcha Federal por la Salud Pública volvió a poner este miércoles a la crisis sanitaria en el centro de la escena política. Miles de trabajadores de hospitales, médicos, residentes, estudiantes y organizaciones sociales se movilizaron desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo para denunciar el impacto del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre el sistema público de salud.

La protesta se realizó bajo la consigna “La salud no puede esperar” y tuvo como eje principal el rechazo a los recortes presupuestarios, el cierre o desfinanciamiento de programas nacionales y la pérdida de recursos en hospitales públicos. Entre los reclamos también aparecieron la falta de vacunas, las dificultades para acceder a tratamientos y la situación crítica de jubilados y pacientes con enfermedades crónicas.

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