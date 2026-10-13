Milei va por otro "baño de premios" en EE.UU, en una semana caliente en el Congreso y la calle

Este jueves, a la hora en que alrededor del Congreso comenzará a formarse un mar de gente para protestar contra la negativa del Gobierno de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y dentro del recinto la oposición busque número para avanzar en el rechazo al DNU 70/23, el presidente Javier Milei estará totalmente "en otra" y en otra parte del mundo.

En esas horas, en Washington, Estados Unidos, el mandatario dará un charla que desde el propio título anuncia el autoelogio y posteriormente recibirá un galardón de nombre entre presuntuoso y naif llamado "Campeón Global de la Libre Empresa".

Presupuesto 2027: la oposición reclama sumar universidades y discapacidad

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Será uno de los picos de un nuevo "baño de premios" que se dará el Presidente en el país donde se siente más cómodo, en la que será su quinta visita de este año. La agenda apretada de 3 días coincidirá esta vez con la semana corta pero especialmente intensa en la Argentina, que arrancó este martes con la apertura del debate del Presupuesto 2027 en comisión, que seguirá el miércoles con el tratamiento en Diputados de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (procurando cerrar el capítulo al margen del andarivel judicial, con el reciente "frenazo" de la Corte a la derogación de la norma) y la discusión del proyecto de Ley Malvinas de Defensa de la Soberanía Nacional.

Javier Milei viaja por más premios, esta vez a Estados Unidos

Y el jueves el Gobierno enfrentará una nueva demostración de fuerza: llegará la quinta Marcha Federal Universitaria, después de sucesivos paros y protestas y fallos judiciales que obligaron al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento, que el Presidente vetó. No por casualidad, la movilización, que juntará estudiantes y docentes con manifestantes de distintos espacios políticos, sociales y sindicales, confluirá con la sesión en que la oposición buscará avanzar en el rechazo del DNU 70/2023, un "esqueleto" de gestión que el Gobierno presentó apenas 10 días después de la asunción, en diciembre de 2023. Lógicamente, la movilización ejercerá presión sobre lo que suceda paredes adentro, o al menos eso es lo que esperan los opositores.

Milei en su salsa en EE.UU: la agenda del Presidente

Mientras, Milei estará a más de 8300 kilómetros con su agenda preferida: la de la convalidación internacional.

Partirá en la noche de este martes y arribará a las 9.30 (hora argentina). Cerca de la 18 se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, que se dedica a la tecnología y el entretenimiento móvil. Después se encontrará con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources. Se trata de un empresario que comenzó en la industria con un negocio de transporte de agua para yacimientos, y lideró el desarrollo del petróleo y gas de Estados Unidos.

A la noche llegará la pompa. A las 20, el Presidente estará en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global”. En ese marco, dará un discurso.

Milei sigue por abajo en un ranking de presidentes de América Latina: quién lidera esa encuesta

Ya el jueves, a las 11.20 de Argentina, protagonizará una exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, con el título: "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo".

Y recibirá el segundo premio en dos días, en este caso con "aura" deportiva, lamado “Global Champion of Free Enterprise”. La letra de respaldo habla de un reconocimiento a su “defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica”.

A las 17 participará en el evento de la Presidencia Argentina de la IHRA: "Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo – Promoviendo una perspectiva hemisférica bajo la presidencia argentina de la IHRA". Será en la Embajada Argentina en Washington.

Y eso es todo por esta vez. Por la noche, a las 21, el Presidente y su comitiva embarcarán hacia hacia la Argentina. Llegarán el viernes a las 8:30, cuando las brasas de lo que haya dejado la semana aún emitan temperatura.

LT