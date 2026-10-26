Entre una gran cantidad de ítems, la última encuesta de QSocial volvió a medir lo que podría llamarse el "voto nunca", es decir los candidatos a los que los votantes están decididos a no elegir bajo ninguna circunstancia. En la punta de este índice de rechazo irreversible se mentiene la misma figura, que incluso subió un punto. Pero un posible rival fuerte trepó del tercer al segundo puesto, y la diferencia ahora es bastante más chica.

Si repasamos el medición anterior, el podio del "nunca lo votaría" estaba así: 1- Javier Milei, con un 55%. 2- la vice Victoria Villarruel, con un 49%. 3- Axel Kicillof, con un 48%.

Encuesta 2027: "antiperonismo" o "anti Milei" ¿Cuál pesará más a la hora de votar?

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En los resultados publicados en octubre por la encuestadora, los mismos tres dirigentes se mantienen en el "top 3". Pero hubo un movimiento.

Milei sigue primero, ahora con un 56%. Pero Kicillof desplazó a la vice en el escalón número dos. Lo hizo al trepar 5 puntos y llegar al 53%. Villarruel quedó tercera pero con el mismo nivel rechazo que antes, un 49%.

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Cómo se mueve la intención de voto a Victoria Villarruel

Respecto de la vicepresidenta, surgió un dato interesante. En la comparación con la anterior encuesta, se achicó notablemente el gris del "no sé". Ahora hay un 11% que respondió que "seguro" la votaría, contra el 5% del relevamiento anterior. Y el "podría llegar a votarla" creció del 23% al 32%.

Otro dato a tener en cuenta tiene que ver con Kicillof, porque en la medida en que avanza el tiempo las posiciones se van extremando. Creció el "nunca", pero también subió el "seguro", que pasó del 19% al 25%.

Milei está un poco más estable, pero se manifestaron algunas dudas: cayó dos puntos en el "seguro", del 27% al 25%, y creció en el "podría", del 12% al 16%.

Ficha técnica.Tipo de estudio: encuesta online. Ámbito geográfico: Argentina. Universo: personas mayores de 18 años en condiciones de votar. Período analizado: del 05 al 28 de septiembre de 2026. Instrumento de recolección de datos: cuestionario estructurado autogestionado. Diseño muestral: muestra aleatoria probabilística y

estratificada por regiones, con ajuste por procedimientos de ponderación individual de sexo, edad y nivel educativo según datos sociodemográficos. Tamaño de la muestra: 1.650 casos efectivos en la variable de ingreso, con un error de +/- 2,4%, para un nivel de confianza del 95%, bajo el supuesto de máxima heterogeneidad p=q=0.5.

LT