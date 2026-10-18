Encuesta: el pago de los servicios públicos, entre las principales preocupaciones argentinas

El costo de los servicios públicos se mantuvo en la cima de las preocupaciones de los argentinos de acuerdo a una encuesta nacional de la consultora D'Alessio Irol y Berensztein. El 65% de los encuestados se inclinó por esa opción, mientras que la incertidumbre económica ocupa el segundo lugar con un 59%.

Muy cerquita se ubicó en la tercera colocación el costo de la salud, con un 57%. Cuando se verificó en la agenda de inquietudes de acuerdo al voto que cada ciudadano había emitido en las últimas elecciones legislativas en 2025, hubo como en mediciones anteriores notorias diferencias. Mientras que solamente el 40% de quienes votaron por La Libertad Avanza señaló al costo de los servicios entre sus preocupaciones, el porcentaje subió a 92% entre los que optaron por Fuerza Patria.

Los que muestran mayor apoyo al gobierno pusieron por encima a la inseguridad (74%), la impunidad de la corrupción kirchnerista (64%), las estafas digitales (50%) y los costos en salud (49%). Mientras que en el podio de las preocupaciones de aquellos que se inclinaron por la principal fuerza opositora el año pasado ubicaron luego del costo de los servicios públicos, que subió 8 puntos respecto al mes anterior, a la incertidumbre en la situación económica (81%) y el precio de los alimentos (78%).

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El 66% de los sondeados sostuvo que su situación económica es peor a la del año pasado, mientras otro 33% dijo estar mejor; esta valoración se mantiene estable en los últimos cuatro meses. El optimismo entre los que votaron por La Libertad Avanza cayó dos puntos respecto del último mes y llegó al 68%. Un 94% de los de FP, evalúan negativamente este aspecto.

De cara a lo que se viene las expectativas económicas para el año próximo subieron un punto en ambas direcciones: un 38% de la población cree que la economía estará mejor dentro de un año y un 58% evalúa que estará peor.

El 78% de los votantes de LLA en las legislativas de hace un año considera que habrá recuperación económica en 2027, mientras que el 96% de quienes prefirieron a FP es pesimista sobre el futuro cercano del país. Sobre la situación económica personal, el 70% de los encuestados percibe que está peor posicionado económicamente respecto del año anterior, tres puntos más que el mes previo.

Cómo se evalúa la gestión presidencial de Javier Milei

Cuando se consultó sobre la gestión del gobierno de Javier Milei los porcentajes se mantuvieron bastante estables luego de alcanzar su piso en abril. Un 60% lo evalúa negativamente (lo que significa 2 puntos más que el mes anterior) y un 39% apoya al oficialismo.

La gestión cayó tres puntos hasta ubicarse en el 82% mientras que los entre los de Fuerza Patria son el el 99% los que lo desaprueban, un punto más que el mes anterior.

La imagen de las principales figuras políticas

Guillermo Francos, el primero de los jefes de Gabinete que tuvo Javier Milei desde que llegó a la Casa Rosada y ahora sin un cargo público, es el único dirigente con balance neto positivo (+1) y lidera el ranking de figuras políticas.

El top tres de líderes políticos lo completan la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich (45% de imagen positiva) y la diputada nacional Myriam Bregman del Frente de Izquierda (39%).

El presidente Milei se ubica recién en el octavo puesto con un 35% de las preferencias, detrás del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (38%), del actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, del gobernador bonaerense Axel Kicillof y del expresidente Mauricio Macri (los tres con 37%).

La encuesta se realizó entre el 6 y el 7 de octubre de 2026, de manera online, a una población general mayor a 18 años, de todo el país. Cantidad de casos: 800, con un cuestionario cerrado y estructurado.