La TV Pública vuelve a llamarse Canal 7 por decisión del gobierno de Milei

El Gobierno de Javier Milei dispuso que la TV Pública recupere la denominación de Canal 7, coincidiendo con el 75° aniversario de la primera transmisión de la televisión argentina. Según fuentes oficiales indicaron a Clarín, el relanzamiento incluyó la renovación de la identidad visual y un nuevo logo del nombre de LS82 TV Canal 7.

El cambio de marca se formalizó este sábado con un programa especial de 19 a 22 conducido por Guillermo Andino, Mariana Arias, Gabriel Corrado e Iliana Calabró. La emisión repasó la trayectoria de la señal e inauguró el "Paseo de las Estrellas" en la sede del canal, homenajeando a figuras históricas del espectáculo y del periodismo.

"Tres horas en vivo con figuras históricas, periodistas, conductores, actores, músicos, deportistas y las nuevas generaciones; combinando recuerdos, humor, archivo, homenajes y celebración. Una noche para recordar la televisión que fuimos, la que somos y la que queremos construir", detallaron desde la señal estatal.

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El evento también fue visto como "el inicio de una nueva etapa de Canal 7" y anunciaron que el cierre del programa fue "para recordar". Como parte de los festejos, además del ya mencionado "Paseo de las Estrellas" en la avenida Figueroa Alcorta y Tagle, también se realizó un homenaje para las personalidades que marcaron la historia del canal.

Susana Giménez, Mirtha Legrand, Carlitos Balá, Antonio Gasalla, Juan Carlos Calabró, Alberto Olmedo, Jorge Guinzburg, Blackie, Enrique Macaya Márquez, Ana María Campoy, Pepe Cibrián, Luis Landriscina, Leonor Benedetto, Juan Alberto Badia y Jaime Yankelevich, forman parte de la lista de nombres homenajeados.

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La transmisión inaugural del canal se concretó el 17 de octubre de 1951 bajo la denominación de LR3 Radio Belgrano Televisión. A lo largo de su historia, la pantalla estatal cambió de administración y de nombre en diversas oportunidades, pasando a ser Argentina Televisora Color (ATC) en 1979, retomando la marca Canal 7 en 2000 y adoptando la denominación TV Pública en 2009.

El proceso de renovación institucional coincide con una reestructuración impulsada por las autoridades intervinientes de Radio y Televisión Argentina (RTA). El plan contempla una política de austeridad presupuestaria, la desvinculación de personal y la incorporación de contenidos coproducidos con empresas privadas para reducir las pérdidas operativas.

AS / EM