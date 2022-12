Encuesta: más del 60% de los argentinos no cree que Cristina Kirchner vaya a bajar su candidatura

Tras ser condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, Cristina Kirchner anunció que no va a ser "candidata a nada" en 2023. Como la actual vicepresidenta podría presentarse de todas formas hasta que la sentencia quede firme, una encuesta reveló que la mayoría de los argentinos piensa que podría cambiar su postura.

Así lo muestra un relevamiento realizado por D'Alessio IROL/Berensztein titulado "Cristina se baja de la carrera presidencial". El estudio se llevó a cabo en forma online y se incluyeron las respuestas de 600 personas, mayores de 18 años, de todo el país.

Ante la consulta "Qué piensa de estas declaraciones de Cristina Kirchner", el 61% de los encuestados respondió que la ex presidenta "será susceptible de cambiar ante un operativo clamor". Además, el 28% sostuvo que la funcionaria "se mantendrá firme" mientras que 13% prefirió no elegir.

Por otro lado, el estudio indagó sobre los motivos principales que la ciudadanía considera por los cuales la titular del Senado no querría ser candidata.

El más elegido fue "Porque iba a perder de todas formas", con un 48%, seguido por "La altera haber sido condenada", con 14%, y "Lo hace para ir presa y volver con más poder como Lula", con 8%, entre otras opciones.

Cuál será el futuro del peronismo

En otra sección del relevamiento, se preguntó a los participantes sobre la situación del peronismo "sin Cristina" en las próximas elecciones presidenciales. El 52% manifestó que el panorama seguirá "igual", el 28% pronosticó que el espacio político será "menos competitivo" y el 17% opinó lo contrario, que sus eventuales candidatos serán "más competitivos".

Además, ante la consulta de si "¿Creen que podrían surgir figuras más competitivas?" dentro del justicialismo, los encuestados indicaron en un 40% que esta opción es "poco probable".

En tanto, un 29% opinó "Sí, probablemente" aparezca un/a dirigente más competitiva y un 13% dijo que "Sí, seguramente" esto ocurrirá. Un 15% sostuvo que esta situación definitivamente no pasará.

Entre otras preguntas, se pidió a las personas consultadas que señalen si "¿Cambiaría lo que tiene pensado votar si Cristina Kirchner no se presenta como candidata?". La respuesta más elegida fue "No, porque no la pensaba votar", con un 60%.

A ella la siguió "No, porque apoyo al Frente de Todos aunque no esté Cristina", con un 19%, "Sí porque solo votaba al Frente de Todos porque estaba ella", con un 10% y "Me es indiferente", con un 9%.