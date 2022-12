Los tres años de gestión y la posible candidatura de Alberto Fernández

El periodista Alejandro Gomel contó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), lo más destacado de la conferencia de prensa brindada por Gabriela Cerruti.

El balance de la conferencia de prensa de Gabriela Cerruti.

Versó principalmente sobre lo que fue el acto de Alberto Fernández y ese balance de los tres años de gestión. Según algunos análisis, el mismo fue vacío de contenido porque hubo muchas ausencias que fueron notorias sin marcar la de Cristina Kirchner, pero si la de Wado de Pedro. Sergio Massa llegó tarde, apenas Osvaldo Jaldo fue parte del staff de los gobernadores, hubo pocos intendentes del PJ y por eso se hizo una lectura de que lo dejaron solo.

La portavoz defendió el acto y la frase textual fue "no nos pasamos lista en los actos". Sí dijo que fue importante porque la idea era que no haya figuras, sino gente común y mostrar hechos concretos de este mandato, sobre todo, los relacionados a la pandemia y la obra pública con las 70 mil viviendas entregadas en estos años.

En off the record marcan que Alberto está decidido a ir por una reelección, incluso a las PASO si hay más candidatos a Presidente dentro del espacio. La decisión de Cristina de no presentarse reconfiguró el frente y potenció esta idea, según lo que dicen desde su entorno.

Alberto Fernández se relanzó como candidato: "Voy a ponerme al frente para ordenar nuestra fuerza"

Párrafo aparte para el fútbol. El Presidente no viajará más allá de que Cerruti dijo que aún no hay una decisión tomada, algo que se relaciona con la formalidad porque en estos momentos están cursando las invitaciones y antes de rechazar públicamente lo tienen que hacer de forma privada.

Además, cabe mencionar que Alberto es muy cabulero al punto de que solamente vio el primer partido con su familia, ya que el resto lo hizo solo.

