Tras el debate en el Senado por la Inviolabilidad Ley de Propiedad Privada, oficialismo y oposición se apresuraron a sacar rédito político. Cada espacio construye su propio relato a partir de las concesiones que hizo y de los objetivos que consiguió durante una sesión cargada de tensión. Sin embargo, mientras la dirigencia concentra su atención en la pulseada parlamentaria, fuera del Congreso, de la Casa Rosada, de las unidades básicas y de los comités partidarios las preocupaciones de la sociedad parecen ir por otro carril.

Esa distancia entre la agenda política y las prioridades de la ciudadanía queda reflejada en un reciente estudio de opinión pública. El relevamiento de Management & Fit (realizado entre el 20 y el 31 de Julio entre 2600 casos), muestra que el foco de la preocupación social sigue puesto en el deterioro del poder adquisitivo, la situación económica y el empleo, mientras crece el malestar con la gestión nacional y se amplía la demanda de cambios de fondo.

El escenario político atraviesa un momento de fuerte desgaste. Según el último estudio de opinión pública de Management & Fit, realizado entre el 20 y el 31 de julio sobre 2.600 casos, el 57% de los consultados considera que el país necesita un cambio total, tanto de gobierno como de las políticas que se vienen aplicando.

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La evaluación de la gestión de Javier Milei acompaña esa tendencia. La desaprobación alcanza el 58,6%, más de 21 puntos por encima de la aprobación, que se ubica en 37,1%. A su vez, la imagen negativa del Presidente llega al 53,5%, mientras que la positiva se mantiene en 30,6%.

La economía sigue marcando el humor social

El deterioro de la imagen del Gobierno tiene una explicación concreta: el impacto de la situación económica en la vida cotidiana. Más del 70% de las respuestas espontáneas están vinculadas con problemas económicos. La dificultad para llegar a fin de mes (24%) y los bajos ingresos (20,4%) encabezan las preocupaciones de los consultados.

Al analizar los principales problemas del país, la inflación y el aumento de precios y tarifas aparecen en el primer lugar con 22,4%, seguidos por la corrupción (17,9%), la desocupación (17,6%) y la pobreza (16,2%).

Ese escenario también empieza a erosionar parte del respaldo del oficialismo. Incluso entre quienes todavía apoyan al Gobierno aparece una demanda creciente para introducir cambios en la política económica y en las medidas vinculadas al empleo. La expectativa de una mejora tampoco es inmediata: el 40,4% cree que la recuperación económica recién podría llegar dentro de más de un año.

Poco impacto de los cambios en el Gabinete

La encuesta también midió la reacción frente a la incorporación de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. Los resultados muestran que la decisión no logró generar un cambio significativo en la percepción pública: el 30,6% considera que no tendrá ningún impacto y otro 23% cree que será negativa para el Gobierno. En cambio, el 27,9% estima que la incorporación podría tener un efecto favorable para la gestión.