La celebración de San Cayetano vuelve a reunir este 7 de agosto a miles de fieles en el santuario ubicado en el barrio porteño de Liniers, donde desde la madrugada se formaron largas filas para agradecer y pedir por pan y trabajo. A una década de aquella histórica primera movilización que dio origen a "Los Cayetanos", organizaciones sociales, sindicatos y centrales obreras marcharán hacia Plaza de Mayo bajo las banderas de "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

A partir de las primeras horas del día, la actividad comenzó a las 8 de la mañana en la intersección de las avenidas Cuzco y Rivadavia, donde el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó la tradicional bendición de las herramientas de trabajo antes del inicio de la peregrinación hacia el centro porteño.

Desde allí partió la columna principal encabezada por la UTEP y los movimientos sociales.

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La movilización de este año conmemora una década de la primera marcha realizada en 2016

La convocatoria de este jueves es encabezada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y cuenta con el acompañamiento de la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y distintas organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento Evita.

La celebración recuerda a San Cayetano de Thiene, considerado por la Iglesia Católica el protector del pan y del trabajo

Marcha por San Cayetano: recorrido y calles que permanecerán cerradas

La columna principal avanza por la avenida Rivadavia con una primera parada en la Parroquia de Francisco, en el barrio de Flores. A las 11 horas, a la altura del Congreso Nacional, se sumarán las columnas de Territorios en Lucha y el Bloque Piquetero para continuar por Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo.

Además, el cronograma prevé que desde el mediodía se realice un verdurazo masivo, con una feria de producción agraria y cooperativa (con entrega de 1.000 kilos de verdura y 500 litros de leche) y una muestra fotográfica que repasa los diez años de historia de la movilización.

Después, a las 13 horas está previsto el acto central frente a la Casa Rosada, donde las organizaciones leerán un documento conjunto con sus principales reclamos.

Los reclamos al Gobierno

Entre los principales reclamos figuran la restitución de programas destinados a la economía popular, la continuidad de la asistencia alimentaria para comedores comunitarios, la reactivación de obras de integración en barrios populares y el rechazo a la eliminación del Salario Social Complementario y del programa Volver al Trabajo.

Sin embargo, las organizaciones cuestionan las políticas de ajuste del Gobierno nacional y sostienen que más de 900.000 trabajadores de la economía popular perderán su principal ingreso tras la eliminación de ese esquema de asistencia.

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MV